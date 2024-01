Blitz nella Capitale e comunicazione choc: la Roma completa il tris

Calciomercato Roma, il blitz nella Capitale non ha portato i frutti sperati. I giallorossi completano il tris. Ecco la situazione

Un viaggio a vuoto che tiene in corsa la Roma. Che insieme a Fulham e Porto completa il tris delle squadre che al momento sono interessate al giocatore. Un giocatore che i giallorossi hanno in mente di prendere a determinate condizioni e che quando sembravano essere tagliati fuori, ritornano prepotentemente dentro la trattativa.

Ora, non sarà facile. Perché sia la squadra inglese e sia quella portoghese stanno facendo un importante pressing. Ma quando sembrava tutto fatto per un suo passaggio in Turchia, la risposta che è arrivata è stata negativa. No, non è convinto per ora di tornare a giocare in quel campionato, in Patria. Vuole rimanere nel calcio che davvero conto. In poche parole, Soyuncu, ha dato una risposta al Fenerbahce.

Calciomercato Roma, Soyuncu dice di no al Fenerbahce

E la risposta, secondo le informazioni che in serata ha riportato As, è stata negativa. Soyuncu, andato all’Atletico Madrid in estate dopo essersi svincolato dal Leicester, non vuole tornare in Patria. Ed ecco che la Roma, così come anche il giornale spagnolo conferma, resta in corsa per l’operazione in entrata. Un difensore come sappiamo i giallorossi lo dovrebbero prendere in questa sessione di mercato, un altro oltre Huijsen ovviamente, già arrivato alla corte di Mou.

Come detto non sarà facile, ma il fatto di essere sicuro di avere un posto da titolare – non ci sono dubbi su questo – potrebbe convincere il turco a scegliere la destinazione italiana. Sempre se la Roma, ovviamente, deciderà di affondare il colpo. Come sappiamo la formula è solo una: quella del prestito, al massimo con il diritto di riscatto. E poi deve uscire qualcuno, come confermato da Pinto prima del derby.