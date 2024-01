Calciomercato Roma, accordo da 8 milioni: c’è la data della firma

Dopo le buone notizie sull’infortunio di Dybala, la Roma incassa aggiornamenti positivi anche sul calciomercato

La sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Lazio sta lasciando pesanti strascichi in casa Roma. Per la prima volta in due anni e mezzo della gestione José Mourinho, anche i tifosi hanno manifestato il proprio risentimento nei confronti dei giocatori, accusati di una prestazione senza mordente nell’ultima stracittadina. Attesa da un altro big match contro il Milan, la squadra giallorossa è stata colpita anche dalla scure della giustizia sportiva, che ha squalificato Gianluca Mancini e Sardar Azmoun rispettivamente per tre e due giornate in Coppa Italia.

Tra questioni di campo e disciplinari, a tenere banco tra i corridoi di Trigoria e di viale Tolstoj ci sono anche le tematiche relative al calciomercato. Dopo l’arrivo di Dean Huijsen, la dirigenza capitolina resta vigile per cogliere altre occasioni in entrata, ma per vedere altri volti nuovi in giallorosso c’è bisogno di cedere qualche esubero. Leonardo Spinazzola è ormai da mesi sulla lista d’uscita, ma sin qui le offensive provenienti da Arabia, Inghilterra e Turchia non hanno totalmente convinto ora il giocatore, ora il club.

Calciomercato Roma, 8 milioni per Vina

Mentre si continua a cercare una nuova sistemazione per Renato Sanches per poter interrompere il prestito con il PSG e liberare spazio nella lista UEFA, in Brasile continuano a trattare per Matias Vina. Attualmente in prestito al Sassuolo, l’esterno uruguaiano ha trovato un accordo quadriennale con il Flamengo. Il club brasiliano ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro a fronte di una richiesta da 10 milioni di euro. Secondo il giornalista Julio Miguel Neto, tuttavia, da Rio de Janeiro sta per arrivare un rilancio importante per l’ex Palmeiras.

Pur di accontentare Tite, che ha ribadito anche di recente come lo juventino Alex Sandro sia solamente il suo piano B, i rubronegros sarebbero pronti ad arrivare a 7,8-8 milioni di euro. Una cifra che, come anticipato da noi nei giorni scorsi, consentirebbe alla Roma di fare una minima plusvalenza con la cessione del 26enne mancino. Rispetto al passato, la società brasiliana sembra maggiormente incline alla pazienza e spera di poter firmare tutti i contratti entro la fine della prossima settimana.