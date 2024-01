Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: rimane in Serie A

Calciomercato Roma, addio ufficiale per i giallorossi che lo hanno comunicato con una nota. Il giocatore rimane in Serie A

Un altro affare in uscita per la Roma. Un altro addio a titolo definitivo. Qualche giorno fa era toccato ad un difensore, che è passato al Lecco, in Serie B. Oggi i giallorossi, attraverso i propri canali ufficiali, hanno dato un altro saluto ad un altro giovane. Che però non farà molta strada, visto che è passato al Frosinone, in Serie A.

Matteo Cichella, classe 2005, mediano ma che può giocare anche come difensore centrale, va quindi alla corte dei ciociari. E lo fa a titolo definitivo. Poco impiegato da Guidi in questa stagione – solamente 3 le presenze con la maglia della Primavera – andrà a cercare spazio in una squadra che cerca la salvezza nel campionato di categoria.

Calciomercato Roma, Cichella al Frosinone

Lo stesso Cichella, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto salutare con delle belle parole il club giallorosso. “Non è facile trovare le parole giuste, purtroppo le nostre strade si separano, sono passati tanti anni e grazie a questa grande famiglia sono cresciuto tanto sia come ragazzo che come calciatore mi porterò dietro tante cose ma soprattutto non dimenticherò mai quanto è stato bello indossare questa maglia, mi porterò dietro tante esperienze tra cui successi e sconfitte. Adesso però bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare per inseguire il mio sogno. É stato bellissimo grazie Roma”.

🤝 Cichella ceduto a titolo definitivo al Frosinone. In bocca al lupo, Matteo!#ASRoma pic.twitter.com/WW2Y1aH1zP — AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2024

Una Roma quindi che si muove e anche molto con i giovani, visto che sembra essere in dirittura d’arrivo anche la trattativa che dovrebbe portare Seck dalla Pro Vercelli nella Capitale. In questo caso, secondo le ultime indiscrezioni, parliamo di una fumata bianca che dovrebbe essere trovata sulla base di 250mila euro. Un colpo che guarda al futuro.