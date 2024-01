Calciomercato Roma, Mourinho tradito: Mancini dal grande ex

Calciomercato Roma, possibile assalto a Mancini dal grande ex giallorosso. Ecco la situazione attorno al difensore

Dalla Francia sono convinti di una cosa. Una cosa che potrebbe anche mettere in seria difficoltà la Roma, soprattutto se il Psg dovesse arrivare con molti milioni di euro che potrebbero, senza dubbio, far pensare ad un addio clamoroso. Sappiamo benissimo che un elemento che merita di rimanere dentro i giallorossi è Gianluca Mancini, uno che non si tira mai indietro, che gioca anche se non sta bene, e che lotta in campo come pochi altri. Ma davanti ai soldi abbiamo capito che nessun giocatore, di nessun club al mondo, è davvero incedibile.

Questo comunque è un altro tipo di discorso. Noi riportiamo la notizia che vede protagonista il difensore che si è appena presto tre giornate di squalifica in Coppa Italia dopo il rosso alla fine del derby contro la Lazio. Su di lui, secondo footmercato.net, ci sarebbe il Psg.

Calciomercato Roma, il Psg su Mancini

Alle prese con lo stop di Skriniar, che mette in difficoltà Luis Enrique, i parigini starebbero pensando di fare shopping in Italia. E avrebbero messo tre difensori italiani nel mirino. Mancini appunto della Roma, Scalvini dell’Atalanta e infine Buongiorno del Torino. La scuola italiana fa gola da quelle parti, e un assalto, per almeno uno dei tre, potrebbe esserci nel corso delle prossime settimane. Un Mourinho quindi che potrebbe essere anche “tradito” dal suo amico Campos, adesso in Francia, alla ricerca di un difensore e che potrebbe bussare quindi alla porta della Roma.

Non sappiamo ovviamente come si comporterebbe la Roma nel caso dovesse arrivare un’offerta milionaria per il difensore. Ma sappiamo che i giallorossi non si possono permettere nessuna uscita soprattutto lì in difesa, dove Mou dall’inizio dell’anno ha la coperta corta. E dove il solo Huijsen, arrivato dalla Juventus, non può bastare come innesto. Vedremo.