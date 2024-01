Esonero Mourinho: De Rossi è già pronto

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma appare sempre più in bilico, al suo posto pronto Daniele De Rossi

Ancora tanti, troppi dubbi intorno a Mourinho e soprattutto sulla qualità del lavoro svolto sulla panchina della Roma. Quando si parla dello Special One e dei risultati ottenuti finora ci sono tantissime varianti da prendere in considerazione, ma nonostante questo le colpe del portoghese cominciano ad essere evidenti anche ai tifosi a lui più affezionati.

Grazie a lui la Roma ha ottenuto risultati senza precedenti in Europa, riuscendo a trionfare nella notte di Tirana, sollevando il primo trofeo europeo della storia giallorossa, la Conference League. Il vero “miracolo” però avviene l’anno successivo, grazie alla storica finale di Europa League vinta però dal Siviglia grazie ad un arbitraggio non all’altezza del fischietto inglese Taylor.

In campionato però la musica è decisamente diversa, visto che con il terzo monte ingaggi della Serie A il portoghese non è mai riuscito ad andare oltre il settimo posto, compreso lo scorso anno dove la squadra è arrivata sesta solo grazie alla penalità inflitta alla Juventus. Il futuro di Mou dunque resta in bilico, e tra i possibili successori spunta il nome dell’ex Daniele De Rossi.

Mourinho, futuro in bilico: De Rossi prende quota come successore

L’avventura di José Mourinho sulla panchina giallorossa potrebbe davvero essere arrivata al suo epilogo. Il suo contratto è in scadenza alla fine di questo anno e, almeno per ora, non si registrano trattative ufficiali da parte della società per cercare di prolungare il rapporto lavorativo.Negli ultimi mesi si sono fatti diversi nomi che potrebbero raccogliere l’eredità del portoghese, e la lista continua ad allungarsi giorno dopo giorno.

Su quella lista sono presenti figure importanti, tra i quali figurano anche Antonio Conte e Thiago Motta, con il primo che ha manifestato più volte la voglia di tornare in Italia, anche se è una pista che sembra essersi ormai raffreddata.Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport a questa lista si potrebbe aggiungere anche Daniele De Rossi, figura di spicco nello spogliatoio giallorosso.

De Rossi non ha mai nascosto la voglia di allenare la Roma, ma ha anche ammesso che prima è necessario fare gavetta per arrivare preparato all’incarico, tuttavia un addio di Mourinho, e le limitate risorse economiche a disposizione potrebbero far pendere l’ago della bilancia in favore dell’ormai ex capitan futuro.