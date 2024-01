Esonero Mourinho: Friedkin ha detto basta

Dopo la debacle nel derby di Coppa Italia, i Friedkin avrebbero recapitato allo Special One un ultimatum. La panchina inizia a scottare

L’attuale situazione di José Mourinho nella città eterna è a dir poco delicata: la capitale si è spaccata definitivamente tra chi continua ad osannare senza mezzi termini un allenatore che starebbe compiendo un miracolo con una rosa in continua ristrutturazione e chi, al contrario, crede che l’assenza di un sistema di gioco al passo coi tempi stia condannando i giallorossi.

I Friedkin, dal canto loro, sono gli unici investiti della responsabilità di effettuare una scelta definitiva sul futuro di Mou e, secondo quanto riportato da La Repubblica, Dan Friedkin sembrerebbe furioso per la sconfitta con i rivali capitolini nel derby di Coppa Italia.

Pazienza esaurita: Dan Friedkin lancia l’ultimatum a Mou

I Friedkin sono stanchi e, anche sul piano dell’immagine, la sconfitta con la Lazio deve aver giocato un ruolo fondamentale nel severo giudizio che il presidente statunitense nutre nei confronti di José Mourinho. La Dybala-dipendenza poi, continua ad evidenziare una fastidiosa mancanza di routine tattiche in grado di ovviare all’assenza del fuoriclasse argentino, senza il quale, i giallorossi sembrano precipitare in un oblio fatto di strenua difesa del risultato. Emblematiche in tal senso, le prestazioni compiute con Fiorentina e Lazio, durante le quali, a partita in corso, Dybala ha chiesto la sostituzione allo Special One. In entrambi le occasioni, la squadra ha innegabilmente opacizzato la proposta offensiva, preoccupandosi esclusivamente di subire il meno possibile.

Secondo il quotidiano nazionale con sede a Roma, i vertici giallorossi ritengono lo Special One il vero e unico responsabile della disfatta nella stracittadina. Una sentenza pesante, che non sembra ammorbidirsi neanche alla luce delle numerose assenze e della presenza di un 18enne con 55 minuti in Serie A (Dean Huijsen) come titolare della difesa. Non aiutano certamente le innumerevoli frecciatine spedite da Mou alla dirigenza, in merito all’assenza di un reale supporto in termini di acquisti sul mercato. I Friedkin, a tal proposito, sembrano stanchi di ricevere attacchi impliciti dal proprio allenatore, il quale, tra le altre cose, si ritrova spesso costretto in tribuna, a causa delle perpetue polemiche con la compagine arbitrale della massima lega. Adesso, i Friedkin, sempre secondo La Repubblica, avrebbero attivato un ultimatum perentorio, disatteso il quale, la panchina dello Special One inizierebbe a tremare. Sarebbe la sconfitta con il Milan di Pioli, a completare una disfatta composta da un posizionamento francamente imbarazzante in classifica e una spiacevole esclusione dalla Coppa Italia. Dunque… Vietato sbagliare domenica a San Siro, pena un possibile esonero.