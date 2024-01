Esplode la bomba prima di Milan-Roma: riecco Matic, che secondo le ultime notizie potrebbe anche tornare in Italia

Incredibile ma vero. Matic potrebbe tornare in Italia almeno stando alle informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista, ormai in rotta di collisione con il Rennes e che con i rossoneri di Francia non tornerà a giocare, sta cercando una sistemazione.

E questa sistemazione la potrebbe anche trovare in Italia: il Milan, dopo l’addio di Krunic che oggi è volato in Turchia per accasarsi al Fenerbahce, ha in mente di prendere un altro centrocampista centrale da mettere a disposizione di Pioli. E tra questi è spuntato appunto il nome del serbo, andato via la scorsa estate dalla Roma, per dei motivi che non sono mai stati abbastanza chiari.

Matic torna in Italia, ci prova il Milan

Al momento non esiste una vera e propria trattativa ma viene confermato l’interesse per il giocatore. Matic vorrebbe andare via gratis dal Rennes che però non ci sente. E questo complica un poco le cose. Il serbo ha spiegato di voler salutare la città perché non è riuscito a iscrivere i figli alla scuola internazionale e questo lo ha un poco indispettito.

Oltre ai rossoneri sulle sue tracce ci sono Lione (il club francese avrebbe già presentato un’offerta) e il Fulham, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Premier League dopo l’addio allo United. Insomma, una situazione tutta da monitorare quella di Matic. Che contro la Roma non giocherà senza dubbio, ma che i giallorossi si potrebbero ritrovare contro il prossimo anno.