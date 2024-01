Fair Play Finanziario, tempo scaduto e nuova sentenza: 50 milioni

Fair Play Finanziario, data sforata e sottrazione di punti in classifica: le cifre sono da urlo, ecco cosa sta succedendo.

Tante volte si è sentito parlare di Fair Play Finanziario nonché della necessità di osservare quest’ultimo ai fini di un felice e regolare svolgimento di campionati e manifestazioni sportive. Non meno volte, poi, è stato possibile assistere anche a scenari che hanno portato spesso club e società a imbattersi in sanzioni importanti o, ancora, a dover rispettare un determinato modus operandi per osservare i principi del suddetto.

Ne sa qualcosa la stessa Roma, in questa fase non poco in difficoltà da un punto di vista sportivo a causa della cocente delusione in Coppa Italia per mano della Lazio, nonché nel pieno di un calciomercato durante il quale, come capitato già in passato, stanno palesemente emergendo le difficoltà di intervento e manovra per dirigenti e addetti ai lavori.

Queste settimane, come ormai noto, saranno le ultime nella Capitale per Tiago Pinto, reduce da un triennio complicato e macchiato da qualche errore, ma contraddistinto anche per un corpo di operazioni in entrata e uscita che non possono essere assolutamente dimenticate, sia per il respiro finanziario della società che per l’implemento del tecnicismo e del livello di immagine di squadra e brand.

Fair Play Finanzario, la Premier League trema: data decisiva per Wolverhampton e non solo

Il Fair Play Finanziario, però, continuerà a rappresentare una discriminante di non poco conto per gli addetti ai lavori, in quel di Trigoria e non solo. Conseguenze relative ai risvolti economici e alle operazioni da parte di club durante le campagne acquisti sono state vissute già presso plurime realtà, come il recentissimo caso Juventus aiuta a ricordare.

Proprio in un ambito scottante quanto attualissimo in casa Roma, non vanno dunque sottovalutati gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla fonte inglese di Football Insider, che lascia intendere come in Premier League, a breve, potrebbero esserci nuove sanzioni, dopo la detrazione di dieci punti in classifica all’Everton.

In particolar modo, domenica 14 gennaio saranno presentate eventuali difformità del FFP tra le fila dei club inglesi, dopo la stesura dei rapporti finanziari presentata lo scorso 31 dicembre. A rischiare, tra le varie, ci sarebbe il Wolverhampton, in seguito alla perdita di più di 46 milioni di sterline e alla serie di investimenti complessivi di 152 milioni nel corso delle ultime campagne acquisti.

A complicare ulteriormente lo scenario, sarebbe anche la presunta cessione fuori tempo limite di Nunes al Manchester City; in Premier, per gli stessi motivi, rischia anche il Nottingham Forest. Sentenze e informazioni più precise giungeranno, come detto, nella giornata di domenica.