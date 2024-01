Infortunio Dybala, ribaltone last minute per Milan-Roma

La presenza di Paulo Dybala per Milan-Roma, dopo la sostutuzione durante il derby, sembrava utopia, ma le ultime voci fanno sperare Mou

Le condizioni di Paulo Dybala sono indubbiamente uno dei temi più caldi della capitale da quando il fuoriclasse argentino è giunto a Trigoria e, dopo il consueto fastidio alla coscia sinistra manifestato durante l’intervallo del derby di Coppa Italia, sembrano giungere notizie importanti dai primi test effettuati dalla Joya.

Per giungere a conclusioni reali sarà necessario attendere gli esami strumentali programmati per domani, ma è davvero probabile che Dybala partirà insieme ai compagni per Milano, per subentrare eventualmente nel corso della sfida con il Milan di mister Pioli.

Dybala ci crede, ora si attendono gli esami strumentali

La partita che la Roma di José Mourinho affronterà domenica sera alle 20:45 a San Siro, è l’ultima di una serie di esami stressanti per una rosa in condizioni precarie. Tra le assenze nel reparto difensivo, soltanto in parte compensate dall’atterraggio di Huijsen nella città eterna, la scomparsa di Renato Sanches dai radar e i continui tira e molla tra Dybala e la sua coscia sinistra, lo Special One si è dovuto barcamenare tra una partita e l’altra, anche e soprattutto considerando che la Roma è stata costretta ad affrontare Bologna, Fiorentina, Napoli, Juventus, Atalanta e a sorpresa la Lazio, nel giro di poche settimane. L’emergenza in difesa non è ancora estinta, ma per Mourinho, così come per la gran parte dei tifosi giallorossi, la priorità sembra essere la presenza della Joya.

Le qualità del fuoriclasse argentino sono ormai evidenti… Partita dopo partita, giocata dopo giocata, tocco dopo tocco, la Joya continua a incantare i sostenitori capitolini, ormai sin troppo abituati a confrontarsi con una proposta offensiva piuttosto povera. Se Dybala è in panchina, o peggio ancora in tribuna, la Roma perde improvvisamente qualsiasi traccia di imprevedibilità oltre la trequarti avversaria. Lo schema diviene sempre lo stesso, facendo affidamento soltanto sulle doti fisiche di Romelu Lukaku. Quando la Joya entra nel rettangolo verde, al contrario, ecco che la sintonia tra il 21 e il 90 si accende, grazie a delle caratteristiche tecnico-fisiche perfettamente complementari. Dove Lukaku passa con forza fisica e velocità, la Joya accarezza la sfera, dove Dybala risolve con grazia e intelligenza, Lukaku impegna i difensori con il suo strapotere fisico. Insomma… La coppia di diamanti giallorossi serve a Mou, in particolare in una sfida come quella di San Siro. Le sensazioni in merito al fastidio manifestato da Paulo sono buone e i romanisti devono solo attendere gli esami strumentali per esultare definitivamente.