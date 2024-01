La Roma l’ha appena preso: accordo totale

Calciomercato Roma, a sorpresa arriva l’annuncio ufficiale del nuovo acquisto giallorosso: il calciatore è atteso in città

La Roma sta riscontrando tantissime difficoltà sia in campionato che in Europa. L’ottavo posto in campionato rappresenta un campanello d’allarme non indifferente per società e tifosi, che adesso cominciano a dubitare sul lavoro svolto da José Mourinho sulla panchina giallorossa.

I discorsi di rinnovo da parte della società continuano a slittare, nonostante lo Special One ha ammesso più volte di voler continuare la sua avventura nella capitale. I Friedkin vogliono valutare attentamente prima di prendere una decisione al riguardo, e stanno cominciando a sondare anche i nomi dei possibili sostituti del portoghese.

Anche sul fronte mercato regna l’incertezza, i paletti imposti dalla UEFA concedono poco spazio di manovra al general manager Tiago Pinto, che comunque è riuscito a chiudere il primo colpo in difesa, l’olandese Huijsen in prestito secco dalla Juve, mentre continuano i sondaggi su diversi calciatori, tra i quali Soyuncu, ma nel frattempo arriva l’ufficialità di un altro colpo per la retroguardia romanista.

Colpo in difesa per la Roma: accordo totale

Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato alla ricerca di possibili occasioni low cost per migliorare la rosa. Il mercato potrebbe essere un tassello fondamentale nella conquista degli obbiettivi stagionali, viste le tante difficoltà ce la squadra a riscontrato finora sia in campionato che in Europa.

I tanti problemi a livello economico non frenano il gm giallorosso, che è riuscito già a chiudere una prima operazione in entrata, anche se in prestito. Tra i tanti nomi finiti in ottica Roma figura anche quello dell’ex Leicester Soyuncu, che cerca una sistemazione fino alla fine della stagione per poi tornare a Madrid.

L’ex Juventus non è l’unico colpo ufficiale da parte dei giallorossi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la società capitolina avrebbe chiuso l’acquisto a titolo definitivo del classe 2006 Seck, che arriva dalla Pro Vercelli. Non sono state ancora rilasciate le cifre ufficiali, tuttavia questo acquisto rappresenta un bel colpo in prospettiva per il settore giovanile della Roma viste le prestazioni che il centrale ha fatto registrare finora.