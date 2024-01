Lazio-Roma, UFFICIALE: curva chiusa e maxi squalifiche

Fioccano giornate di squalifiche all’indirizzo del difensore e dell’attaccante giallorossi dopo il derby di Coppa Italia

Il giudice sportivo ha annunciato le giornate di squalifiche che dovranno scontare Gianluca Mancini e Sardar Azmoun dopo che entrambi sono stati espulsi nel derby di Coppa Italia contro la Lazio. In più, è stata anche chiusa la curva biancoceleste.

Il difensore di José Mourinho ha ricevuto la sanzione più salata con ben tre giornate di squalifica per comportamento non regolamentare in campo e per aver invitato i compagni a non stringere la mano ad Orsato, oltre ad aver annunciato proprio all’arbitro espressioni gravemente offensive. Mancini ha poi aspettato il fischietto di Schio sulle scale adiacenti lo spogliatoio. Due giornate invece per Azmoun, reo di aver colpito con una manata al volto a gioco fermo un avversario. In casa Lazio invece verrà chiusa la Curva Nord per la sfida contro il Napoli