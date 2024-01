Rocchi accusa la Roma: “Ecco cosa hanno fatto ad Orsato”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dal 2021, non ha avuto mezze misure per parlare dei fatti accaduti nel derby di Coppa Italia

Il derby tra Roma e Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata una gara a dir poco tesa. Gli scontri prima della partita, il primo tempo ricco di paura e la ripresa finita con tre espulsioni sono state la testimonianza diretta.

Gianluca Rocchi, dal 2021 designatore arbitrale in Italia, aveva scelto Daniele Orsato come arbitro di questa sfida con Massimiliano Irrati al Var, scelte d’esperienza per quella che è la partita più difficile da arbitrare nel nostro Paese, con la posta in palio che si alzava considerando la sfida ad eliminazione diretta. E come in ogni derby che si rispetti, le polemiche non sono mancate.

Come per esempio quelle sul rigore assegnato alla Lazio, decisivo ai fini del risultato dato che la trasformazione di Zaccagni è stata l’unica rete del match. Il contatto tra Huijsen e Castellanos è stato considerato un “rigore da calcio moderno“ da José Mourinho mentre Lotito e Sarri non hanno avuto alcun dubbio nel post partita, con il tecnico biancoceleste che ha spiegato: “Per quello che ho visto io il rigore è netto. Un colpo netto, non ha nemmeno toccato il pallone. Orsato è rimasto solo 8 secondi al monitor”. Visioni diverse che hanno continuato a far discutere anche dopo il triplice fischio dell’arbitro di Schio.

Rocchi è furibondo dopo il derby

Durante la consueta conferenza stampa di metà campionato, dove sono stati anche messi sotto la lente d’ingrandimento i maggiori errori arbitrali di queste prime 19 giornate di campionato, Gianluca Rocchi non ha avuto peli sulla lingua per raccontare ciò che è successo nel derby: “Ci siamo rotti, non siamo più disposti ad accettare tutto. Da questo momento in poi non accetteremo più tutto questo. Orsato nel derby di coppa Italia è stato offeso, uno spettacolo indecente, Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato. Ora basta. Prendiamo esempio dall’Uefa, lì chi sbaglia paga caro”.

Per quanto riguarda le offese non è stato specificato chi e in quale occasione sono state pronunciate queste frasi, anche se si potrebbe ipotizzare dato il cartellino rosso che sia stata qualche scaramuccia tra l’arbitro Orsato e il difensore della Roma Gianluca Mancini, allontana in pieno recupero. Ma come detto non è stato specificato nulla. Sicuramente il clima da far west non ha aiutato e la partita è finita come peggio non poteva, oltre il risultato in sé.