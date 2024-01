Addio immediato come Renato Sanches: la Roma lo riporta in Serie A

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per sistemare gli ultimi tasselli di calciomercato in casa Roma

Nonostante il primo rifiuto, il Besiktas non ha intenzione di mollare la presa su Renato Sanches e, complici i buoni rapporti del club turco con la proprietà del PSG, spera di poter ottenere il sì del calciatore già nel corso della prossima settimana. Arrivato alla Roma in estate come potenziale fiore all’occhiello della nuova mediana a tre, il portoghese tra infortuni e prestazioni incolori non è riuscito a lasciare il segno in giallorosso.

Già da settimane, Jorge Mendes è al lavoro per trovare un nuovo club al suo assistito, per consentire la cancellazione del prestito con i capitolini. Nel caso in cui la separazione dall’ex Bayern Monaco dovesse andare in porto, la Roma si libererebbe in un colpo solo di un ingaggio importante e di un posto nella lista UEFA per i playoff di Europa League. Con Houssem Aouar in Coppa d’Africa e Lorenzo Pellegrini che fatica a ritrovare se stesso, non è escluso che Tiago Pinto e il suo staff possano portare un nuovo centrocampista in prestito.

Calciomercato Roma, proposto Fofana in mediana

In questo senso, sono tanti i dossier arrivati sulle scrivanie di Trigoria. Tra questi, c’è anche quello riguardante Seko Fofana. L’ex Udinese può lasciare già a gennaio l’Al-Nassr, bisognoso di liberare uno slot da straniero in rosa. Pur di riuscire nell’intento, il club arabo sarebbe pronto a lasciar partire il 28enne in prestito, con un’importante partecipazione all’ingaggio del calciatore.

Nelle scorse ore, il giornalista Rudy Galetti ha parlato di tre squadre già sulle tracce dell’ex Lens. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una di queste sarebbe proprio la Roma. Centrocampista dinamico e dall’inserimento facile, Fofana rappresenta il profilo ideale per rinforzare il centrocampo giallorosso, ma prima di prendere in considerazione la benché minima mossa, il club presieduto dai Friedkin ha bisogno di certezze assolute sul fronte Renato Sanches e su quello relativo ad altre cessioni.

Una condizione che pone i giallorossi in posizione di svantaggio nei confronti di altri club, come già accaduto sul fronte Hamed Traoré, bloccato dal Napoli.