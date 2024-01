Addio Mourinho, sostituto a sorpresa: ha vinto l’Europa League

Addio Mourinho, sostituto a sorpresa di calibro europeo: ecco di chi si tratta, gli ultimi aggiornamenti.

Plurime valutazioni, come noto, meritano di essere condotte in quel di Trigoria al fine di ponderare la strada da seguire in vista di questa seconda parte di stagione e delle rimanenti settimane di calciomercato. Tutto il mese di gennaio, infatti, continuerà a vedere Tiago Pinto e colleghi concentrati su possibilità ed opportunità di mercato, sia in entrata che in uscita. Da tale punto di vista, per ora, si è assistito all’approdo del solo Hjuisen, giunto per corroborare un reparto numericamente in difficoltà da non poco tempo.

La Roma, però, sa bene di andare incontro ad un periodo potenzialmente decisivo per l’apparecchiamento del futuro, destinato a contraddistinguersi per importanti novità, all’interno della squadra e della società. Lo scarso rendimento di alcuni elementi, unitamente a scadenze contrattuali e necessità di monetizzare, porterà a diverse uscite soprattutto nel corso della prossima estate, durante la quale si assisterà all’intervento di figure dirigenziali diverse, in vista del sempre più vicino addio del GM portoghese, annunciato ufficialmente la scorsa settimana.

Addio Mourinho, piace anche Glasner: ha vinto l’Europa League con l’Eintracht

Dopo circa un triennio passato col connazionale José, Tiago saluterà Trigoria e ciò, di fatto, porrà le basi per la catalisi di una nuova fase, durante la quale importanti cambiamenti potrebbero interessare anche la situazione in panchina. La vicina scadenza contrattuale di Mourinho, unitamente ad alcuni limiti e difficoltà fin qui emersi, non ne assicurano la permanenza anche per le prossime stagioni.

La questione, come noto, è da tempo di grande interesse, con voci circa possibili esoneri ad interim diffusesi soprattutto a inizio stagione ma prontamente rientrate con la salita in cattedra della squadra e, soprattutto, col sostegno quasi unisono che la città ha maturato rispetto al portoghese. Come si diceva, però, la sua posizione è attualmente più che in bilico ed eventuali discorsi relativi a rinnovi e prolungamenti di permanenza appaiono quantomeno meno veementi rispetto al recente passato.

Ecco il motivo per il quale, dunque, si inizia a ragionare anche su possibili nuove figure con le quali catalizzare un altro ciclo, anche alla luce dei detti cambiamenti in società. La questione resta in pieno divenire e ancora ben lungi dalla chiarezza ma, comunque, merita di essere riportato quanto raccolto dal giornalista Attilio Malena. A sua detta, infatti, un altro nome apprezzato per un eventuale post-Mourinho è quello di Oliver Glasner, lo scorso maggio separatosi dall’Eintracht Francoforte, dopo la vittoria dell’Europa League dodici mesi prima, contro i Rangers.