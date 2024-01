Addio Roma: visite mediche e firma imminente

Uno dei nomi sulla lista di Tiago Pinto per il mercato invernale viene bruscamente cancellato da una rivale diretta, che si porta a casa un gioiello particolarmente ambito

Un obiettivo della Roma per il mercato invernale è sfumato sotto gli occhi di Tiago Pinto, costretto a vedersi sorpassato da una rivale diretta in campionato.

Il Napoli di De Laurentiis, dopo un pressing asfissiante, ha anticipato sul tempo Roma e Milan, entrambi interessante ad un talento cristallino, pronto a sbarcare nella città partenopea.

Traorè è un nuovo calciatore del Napoli

Stiamo parlando di Hamed Junior Traorè, ex Sassuolo, che è stato prelevato dal Bournemouth dopo una trattativa con il Napoli. Come comunicato da Fabrizio Romano sul suo profilo X (Twitter), il Napoli ha da poco prenotato le visite mediche per il trequartista ivoriano, che giunge a Napoli in prestito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La vecchia conoscenza del calcio italiano, torna nel bel paese, pronto a fornire nuova linfa ad una formazione in evidente calo. L’esonero di Rudi Garci a favore di Walter Mazzarri, pare aver persino, nel caso fosse possibile, peggiorato il controverso contesto partenopeo: il freschissimo ricordo del Napoli di Spalletti, i cui interpreti nel rettangolo verde erano sostanzialmente i medesimi attualmente schierati da Mazzarri, continua a bruciare nei cuori dei napoletani, che, oramai, si sono arresi alla realtà di una stagione in profondo contrasto con i risultati ottenuti soltanto pochi mesi fa.

Un rinnovamento è piuttosto inevitabile, poiché, dopo due allenatori diversi nel giro di sei mesi, è piuttosto plateale l’importanza di Luciano Spalletti al timone. Con i giocatori attualmente in mano a mister Mazzarri, il Napoli non sembra poter ambire neanche alla zona Champions, figuriamoci a lottare per lo scudetto con un Inter in stato di grazia e una Juventus che, in un modo o nell’altro, si ritrova a inseguire da vicino i lombardi. Come punto di partenza per un profondo rinnovamento della rosa, Traoré è un ottimo elemento. La società partenopea ha approfittato del tergiversare della Roma, che, senza la cessione di Renato Sanches, si ritrova ingolfata in termini di entrate.

Rapido, intelligente e tecnico, il classe 2000 è abituato alla massima lega italiana grazie all’esperienza maturata in giovane età al Sassuolo. Altro aspetto positivo? Traoré, grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, è in grado di ricoprire con efficacia diversi ruoli, partendo dal centrocampista, passando dall’esterno e arrivando a quello che, sulla carta, dovrebbe essere il suo ruolo naturale, il trequartista. Vi sono soltanto due aspetti “negativi” nell’affare Traoré: il giovane ivoriano, non riuscirà, causa tempi stringenti, a partire con la squadra per la semifinale di Supercoppa con la Fiorentina, programmata per il 18 gennaio; inoltre, l’approdo di Traoré, sembrerebbe saturare il mercato del Napoli in quella zona del campo, precludendo definitivamente l’acquisto di Samardzic dall’Udinese.