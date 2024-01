Allegri rifiutato: scelto l’erede di Mourinho

Allegri rifiutato, si torna a discutere dopo la sconfitta nel derby del futuro di Mourinho. La scelta è stata fatta

Dopo la sconfitta nel derby, la Roma ne ha persi 4 degli ultimi sei, è tornata la voce di un possibile addio di Mourinho alla fine di questa stagione. E domani in conferenza stampa (ore 11, la potrete seguire con noi in diretta), qualche domanda allo Special One potrebbe arrivare. Insomma, dentro il club giallorosso la situazione al momento è delicata.

Si è parlato inoltre, qualora contro il Milan la squadra non dovesse riuscire a sfornare una prestazione importante, anche di un possibile esonero di Mourinho. Giorni caldi dentro Trigoria, con i giocatori che oggi hanno visto pure spuntare, fuori dal centro sportivo, una scritta da parte dei tifosi che hanno candidamente detto a chi indossa la maglia che ci aspetta di più.

Allegri rifiutato, Conte per il dopo Mourinho

E appunto per le notizie che sono uscite fuori nella giornata di oggi, nel nostro gruppo Telegram abbiamo proposto ai tifosi della Roma un sondaggio: chi al posto di Mourinho in caso di addio immediato oppure alla fine dell’anno? Bene, non sembrano proprio esserci dubbi.

Abbiamo proposto cinque nomi: da Conte, passando per Allegri, continuando con Thiago Motta, Palladino e Italiano. Al primo posto, con oltre il 55% delle preferenze, l’ex Tottenham. Subito dietro, con il 34% il tecnico del Bologna. Assai staccati tutti gli altri, con addirittura l’attuale allenatore del Monza che non ha preso nessun voto. Insomma, senza girarci intorno, i tifosi della Roma le idee ce le hanno anche abbastanza chiare sulla questione.