Calciomercato Roma, c’è già il sostituto: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, il colpo è ufficiale: arriva un attaccante direttamente dall’Inter. Ecco di chi parliamo

Il colpo è ufficiale. E l’annuncio come al solito è arrivato direttamente dai canali ufficiali giallorossi. Un colpo in prospettiva, arriva dall’Inter, e almeno per il momento non sarà sicuramente a disposizione di Mourinho. Ma chissà, magari nel corso dell’anno, visto che lo Special One ha dimostrato di non avere paura a lanciare dei giovani, potrebbe trovare pure un poco di spazio. Vedremo.

La Roma si muove anche per il futuro, e non solo per l’immediato anche se ce ne sarebbe bisogno. Un futuro che vede protagonista la squadra Primavera di Federico Guidi, visto che per ora andrà a giocare lì l’ultimo innesto dei giallorossi.

Calciomercato Roma, ufficiale Zefi

“Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, proveniente dall’Inter” si legge sul canale X della Roma. Un attaccante quindi subito a disposizione del tecnico che potrebbe debuttare nel prossimo impegno ufficiale dei giovani giallorossi, che cercano di rimanere nelle zone che contano della classifica e che nel corso della settimana hanno anche conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Il sostituto di Cherubini, insomma, che lascerà la Roma per andare alla Juventus inserito nell’affare Huijsen.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Kevin Zefi, attaccante irlandese classe 2005, proveniente dall’Inter#ASRoma pic.twitter.com/fNc3myRVKK — AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2024

Sono tanti i movimenti fino al momento fatti per la squadra giovanile, soprattutto in uscita, visto che negli ultimi giorni sono stati ceduti due elementi, uno in Serie B, l’altro al Frosinone, ieri, Cichella.