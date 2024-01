Chiamata alla Roma per Belotti: scelto l’attaccante in Serie A

Calciomercato Roma, chiamata per Andrea Belotti a gennaio e sorpasso lampo in Serie A. Al posto del ‘Gallo’ spunta un altro attaccante in prestito per sei mesi.

La Roma è chiamata a rialzare la testa in campionato dopo la pessima prestazione fornita nel derby di Coppa Italia. La stracittadina, persa di misura contro la Lazio, ha lasciato profonda delusione nella piazza giallorossa. Domani sera l’insidiosa trasferta in casa del Milan, valida per la prima giornata del girone di ritorno, mentre si accendono diversi scenari di calciomercato invernale in casa giallorossa. Fari puntati sul futuro di Andrea Belotti, arrivato due anni fa a parametro zero ed in rotta d’uscita dal club giallorosso.

L’inizio di stagione per il ‘Gallo’ è stato incoraggiante, con la doppietta all’esordio contro la Salernitana che lo ha messo in vetrina. Complice l’arrivo di Romelu Lukaku, e la successiva promozione di Sardar Azmoun come prima alternativa in attacco, lo spazio per Andrea Belotti in campo si è andato drasticamente a ridurre. Il suo contratto scade nel 2025 e non è da escludere un addio anticipato alla Roma, che sta cercando di piazzare uscite a gennaio per poi tentare nuovi colpi in entrata soprattutto nel pacchetto difensivo. Tra le tante piste accostate all’ex capitano del Torino, ce n’è una che sembra raffreddarsi in Serie A dopo i contatti dei giorni scorsi con la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, la Fiorentina pronta a mollare Belotti: tutto su Kean

Fari puntati sulle manovre in attacco della Fiorentina, la squadra viola sembra pronta a rafforzare il pacchetto offensivo di Vincenzo Italiano a gennaio. I toscani, secondo quanto evidenzia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, in questi giorni hanno chiamato la Roma per chiedere informazioni per Andrea Belotti, pista che sembra ora accantonata per il club guidato dal patron Commisso.

La Fiorentina sembra pronta a puntare tutto su Moise Kean in prestito dalla Juventus. L’attaccante ex Hellas Verona è indicato come il nome più caldo per il nuovo centravanti da consegnare a Vincenzo Italiano. Sorpassata dunque la pista Andrea Belotti, al pari della suggestione argentina Simeone dal Napoli