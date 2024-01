Doppia assenza, UFFICIALE: saltano la Roma

Doppia assenza UFFICIALE, saltano la gara contro la Roma dopo le decisioni di questi minuti. Ecco cosa è successo.

Come noto, ci troviamo in una fase a dir poco importante della stagione per il cammino degli uomini di Mourinho, consapevoli di aver deluso la piazza con la prestazione e la sconfitta dello scorso mercoledì ma altrettanto consci di avere ancora tanto da poter offrire e chiedere ad un percorso che è ben lungi dalla sua conclusione.

Dopo aver salutato per l’ennesima volta anzitempo la Coppa Italia, dunque, i giallorossi si trovano costretti a rimanere concentrati sul campionato, perseguendo quell’obiettivo quarto posto parallelamente al complicatissimo incarico di provare ad arrivare fino in fondo, per il terzo anno di fila, ad una competizione europea, dopo la delusione pesantissima dello scorso 31 maggio. In attesa del Feyenoord, dunque, la Roma deve restare concentrata sugli impegni di Serie A, che vedranno l’entrata ufficiale della squadra di Mourinho nel girone di ritorno nella serata di domani, contro il Milan.

Ammonizione ed espulsione, Hellas Verona nei guai: Coppola e Duda saltano la Roma

Inutile specificare o ribadire la complicatezza e l’importanza dell’incrocio di San Siro, tra due squadre importanti ma altrettanto contraddistinte da un momento non poco difficile, che bisognerà provare ad archiviare, partendo proprio da uno scontro diretto dal palese gusto di Champions League.

La speranza dei tifosi e dello stesso Moruinho, inoltre, è quello di poter assistere anche al miglioramento delle condizioni di diversi elementi e ad un presto rientro di chi, come Ndicka, non possa essere a disposizione in questa fase. Assenze importanti ed evidenti, però, stanno contraddistinguendo anche altre squadre e, proprio nella serata odierna, sono arrivate due esclusioni ufficiali in vista dell’impegno di settimana prossima.

Dopo la trasferta lombarda, infatti, Lukaku e compagni sono attesi dall’incrocio casalingo contro l’Hellas Verona, alle prese già con diversi forfait come quelli di Saponara e Dawidowicz e costretti adesso a dover affrontare la trasferta nella Capitale senza Duda e Coppola. Quest’ultimo, infatti, è stato ammonito e, in quanto diffidato, salterà la prossima, insieme al collega slovacco che è stato espulso per doppia ammonizione nei minuti finalissimi della gara di stasera tra Hellas Verona ed Empoli.