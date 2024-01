Dybala e Lukaku in Arabia Saudita: c’è già la data. Vogliono entrambi il prossimo 24 gennaio. E la Roma non ha forse scelta

Nel momento in cui è uscita l’ufficialità della data dell’amichevole, qualche tifoso della Roma ha storto il naso. Come è possibile che una squadra, impegnata in Serie A, nel mezzo delle partite tra Salernitana e Verona vada a Riad per giocare una partita? Business signori, questo era nell’accordo di sponsorizzazione con Ryad Season, che ha portato molti soldi nelle casse giallorosse.

Il 24 gennaio i giallorossi giocheranno in amichevole contro l’Al-Shabab: dell’impegno e del risultato non interessa a nessuno, il pensiero è sicuramente sul viaggio lunghissimo che la squadra dovrà affrontare per mantenere fede agli impegni presi. Sì, è tutto organizzato, quindi ci sarà l’amichevole e subito il rientro a casa, ma sarà un viaggio davvero lungo che farà perdere energie fisiche e mentali. E non ci voleva.

Dybala e Lukaku in Arabia, entrambi volano per l’amichevole

Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, al netto di quelli che sono gli infortuni e i problemi fisici dei giallorossi, da quelle parti chiedono soprattutto che dentro la truppa che partirà verso Riad ci siano almeno 4 elementi, i big. Quindi? Quindi la Roma se stanno bene dovrà portare per forza Dybala, Lukaku, Paredes ed El Shaarawy. Sono queste le richieste che starebbero arrivando.

Il problema principale come sappiamo potrebbe essere quello di Dybala, che domani contro il Milan non ci sarà come confermato da Mou in conferenza stampa, e che avrebbe sicuramente bisogno di riposo tra un match e l’altro. E poi anche Lukaku, uno che non riposa mai, forse un viaggio del genere se lo sarebbe risparmiato. Ma gli accordi ormai sono stati presi, e tornare indietro non si può. Business, signori.