Fulmine a ciel sereno Roma-Dybala: pagano la clausola dopo l’infortunio

A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Roma, trapela una nuova indiscrezione sul futuro di Paulo Dybala. Vogliono la “Joya” a tutti i costi.

Volente o nolente, Paulo Dybala continua a far parlare di sé. L’attaccante argentino, non convocato per la trasferta di Milano per quel fastidio che si porta dietro dal derby, è finito nuovamente al centro di importanti indiscrezioni di mercato. L’ultima, in ordine di tempo, trapela dall’Inghilterra.

Ricordiamo che nel contratto di Dybala è presente una clausola, valida fino al 15 gennaio, in virtù della quale un club estero interessato all’argentino, trovando l’accordo con la “Joya”, potrebbe acquistare il numero 21 della Roma sborsando 13 milioni di euro. Una cifra irrisoria se confrontata al talento e alla classe dell’ex vice capitano della Juventus sul quale, non a caso, hanno messo gli occhi diversi club della Premier League. In tempi e in modi diversi, infatti, Aston Villa e Newcastle hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, pur non affondando il colpo. Attenzione, però, agli ultimi sviluppi in casa Chelsea.

Calciomercato Roma, il Chelsea non molla Dybala: le ultime dall’Inghilterra

Alla ricerca di un attaccante con il quale rivitalizzare un reparto che sta riscontrando tantissime difficoltà, i Blues potrebbero bussare alla porta della Roma per capire i margini di manovra sul fronte Dybala. Alla luce dei numerosi infortuni stagionali di Nkunku e degli impegni in Coppa d’Africa di Nicolas Jackson, i londinesi stanno valutando l’acquisto di un attaccante già nella finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto evidenziato da 90 min.com nella lista stilata da Pochettino figurerebbe anche il profilo di Paulo Dybala, già accostato al Chelsea la scorsa estate. Francamente risulta piuttosto complicato che questo tipo di operazione possa concretizzarsi a gennaio. La traccia Dybala-Premier League, però, va monitorata soprattutto in ottica estiva. A tal proposito, molto dipenderà dalle discussioni sul possibile rinnovo della Joya, per adesso mai approfonditi in tutti i suoi aspetti. Da registrare, comunque, il nuovo interesse del Chelsea per Dybala. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, tutto questo potrà portare a nuovi sviluppi nel corso delle prossime ore.