La ciliegina sulla torta per la Roma: nuovo difensore, sì al prestito

Calciomercato Roma, arrivano importanti novità riguardo uno dei principali obbiettivi di Pinto: il calciatore ha deciso

Gli ultimi risultati della Roma hanno acceso di nuovo i riflettori intorno a Mourinho. La difficoltà nel dare continuità ai risultati utili sta minando il percorso in campionato dei giallorossi, che al momento si trovano si con poco distacco dalla zona Champions, ma con tante squadre da dover superare in classifica.

L’ottavo posto è un campanello d’allarme non indifferente, che ha cominciato ad insinuare i dubbi anche su i fan più accaniti dello Special One. Sono tanti però i fattori da tenere in considerazione quando si parla dei risultati, in primis le tante assenze dovuti agli infortuni e diversi elementi presenti in rosa che non si sono dimostrati all’altezza, finendo ai margini del progetto.

Il mercato è sempre stato un’incognita, soprattutto viste le limitate risorse economiche a disposizione della società a causa dei paletti della UEFA, tuttavia Pinto è comunque riuscito a portare giocatori importanti del calibro di Lukaku e Dybala, e per la finestra di gennaio punta a un calciatore in uscita dalla Premier, per il quale arrivano novità importanti.

Calciomercato Roma, il difensore vuole partire in prestito: Pinto studia il colpo

Tanti, troppi dubbi intorno alla Roma di Mourinho, arrivata alla fine di un tour de force che tra campionato e Coppa Italia ha visto i giallorossi dover affrontare Napoli, Juventus, Cremonese, Atalanta e Lazio, tutte partite giocate a distanza ravvicinata, e che stanno indirizzando la stagione su binari sgraditi a tifosi e società.

Sul banco degli imputati è finito José Mourinho, che vede il suo futuro a Roma sempre più in bilico, ma nel frattempo c’è una stagione da salvare, e il mercato può giocare un ruolo fondamentale. Sono diversi i nomi seguiti da Pinto, alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato.

Sfumato definitivamente l’affare Bonucci la società ha ripiegato sul giovane Hujisen in prestito secco dalla Juventus, ma potrebbe non essere l’unico colpo in difesa. La situazione Smalling, legata all’infortunio di Kumbulla e la partenza di Ndicka per la Coppa D’Africa obbligano Pinto a trovare più di una soluzione dietro.

Uno dei nomi seguiti dal gm giallorosso è quello di Soyuncu dell’Atletico Madrid, alla ricerca di minuti dopo aver trovato pochissimo spazio in questa prima parte della stagione. Su di lui è forte l’interesse del Fulham, che avrebbe offerto circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, tuttavia secondo quanto riporta il giornalista turco Yagiz Sabuncuglu il calciatore avrebbe manifestato la volontà di trasferirsi in prestito e non con una cessione definitiva.

Questo potrebbe essere un risvolto molto interessante per la Roma, che potrebbe dunque virare definitivamente su di lui per tappare i buchi lasciati dagli infortunati, mentre potrebbe far allontanare il Fulham, che non vorrebbe prelevarlo in prestito ma solo a titolo definitivo.