Milan-Roma, i convocati UFFICIALI: Mourinho lo aveva detto

Ecco la lista ufficiale dei convocati di José Mourinho per Milan-Roma. Senza Dybala e Azmoun, lo Special One scommette sui giovani

Nel corso della conferenza stampa odierna di José Mourinho, svariate punti in sospeso sono stati chiariti dal tecnico portoghese, tra cui i convocati per Milan-Roma.

Tra i dubbi sulla presenza di Dybala e una situazione difensiva ancora in fase di definizione, la lista dei convocati scotta, in particolare alla luce dell’ultimatum lanciato dai Friedkin sulla panchina giallorossa.

Dybala e Azmoun out, Mou punta su Joao Costa

La sfida con il Milan di Stefano Pioli potrebbe realmente divenire uno spartiacque per la stagione della Roma. La sconfitta con la Lazio di mister Sarri in Coppa Italia ha adirato non poco il presidente Dan Friedkin, che si aspetta un segnale di redenzione nell’immediato. Certo… Il calendario piuttosto severo a cui si è stato sottoposto lo Special One nell’ultimo mese, non ha certamente aiutato a restituire una sensazione di serenità al presidente statunitense e, come se non bastasse, Mou si è trovato a dover lottare con una linea difensiva in continua metamorfosi, a causa dei numerosi infortuni subiti e della partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa. Nonostante tutto, l’appuntamento di domani alle 20:45 a San Siro non ammette passi falsi, pena un terremoto potenzialmente decisivo per la panchina.

Nella lista dei convocati per Milano, manca il nome di Paulo Dybala. L’argentino, infortunatosi nel corso della partita persa con la Lazio in Coppa Italia, rimarrà a Trigoria nonostante gli esami effettuati escludano perentoriamente lesioni muscolari. Staff medico e Mou preferiscono non rischiare la Joya, nonostante l’importanza dell’evento e la Dybala-dipendenza oramai appurata. In fase offensiva, complice anche l’assenza di Azmoun – impegnato nella Coppa d’Asia – ecco la convocazione di Joao Costa, giovanissimo esterno della Primavera giallorossa. Il classe 2005, spesso citato da Mou, potrebbe trovare spazio nel corso della delicatissima sfida con i milanesi.

Esterno destro in grado di divenire pericoloso rientrando, grazie alla qualità del suo mancino, Costa ha già esordito in prima squadra in Europa League, contro lo Slavia Praga, proprio per via del particolare interessamento dello Special One nei suoi confronti. Per quanto concerne le retrovie, Llorente sembrerebbe nuovamente pronto a comporre il terzetto difensivo, permettendo a Kristensen di tornare nella sua posizione naturale (esterno destro), dopo le brutture fatte vedere da difensore centrale. Accanto a Llorente, dovrebbero esserci Mancini e il giovanissimo Dean Huijsen che, nonostante il rigore causato contro la Lazio, ha manifestato abilità non comuni.

La lista ufficiale dei convocati

Rui Patricio, Boer, Svilar; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Mancini; Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Paredes, Kristensen, Bove, Zalewski; Pisilli, Belotti, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy