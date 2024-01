Milan-Roma, scelta finale su Dybala: come sta la Joya

Giungono succose novità in merito alla presenza o meno di Paulo Dybala in Milan-Roma. Mou lo rischierà nel big match?

L’ennesimo aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala, in relazione alla sfida di domani con il Milan di Pioli, è giunto direttamente da calciomercato.it.

La Joya, dopo il consueto infortunio manifestato nell’intervallo della sfida in Coppa Italia con la Lazio, ha effettuato diversi test per sincerarsi delle proprie condizioni, ma la decisione finale spetta a Mou.

Dybala resta a Roma

Secondo quanto emerso negli ultimi minuti, la Joya avrebbe definitivamente recuperato dal fastidioso affaticamento muscolare che gli ha impedito di proseguire il delicatissimo derby in Coppa italia, ma la sua presenza a San Siro sarebbe ormai una lontana utopia. Nonostante sia giunto un severo ultimatum da parte dei Friedkin rispetto alla sfida con i rossoneri, Mourinho e lo staff medico di Trigoria preferirebbero preservare il fuoriclasse argentino, senza sottoporlo ad un nuovo stress a pochi giorni dalla sconfitta con i cugini romani.

Una scelta controversa, poiché, per ammissione dello stesso Mourinho, l’economia calcistica dei giallorossi conosce un repentino e inevitabile impoverimento in assenza della Joya. Con la panchina in bilico, soprattutto in caso di debacle con i rossoneri, a Mou occorre Dybala, in particolare se gli esami strumentali e i test hanno escluso lesioni. Secondo calciomercato.it, la Joya, a differenza di quanto affermato in precedenza, non dovrebbe neanche salire sull’areo diretto a Milano, per effettuare un lavoro individuale nella città eterna.