Non solo Arabia e Premier, nuova opzione per Tiago Pinto

Il 3 febbraio Tiago Pinto lascerà la Roma e sulla sua scrivania sono arrivate già diverse proposte per ripartire subito.

Con un mercato di gennaio non ancora arrivato a metà del guado, Tiago Pinto prova a sistemare gli ultimi tasselli, in entrata e in uscita, prima di lasciare Trigoria a partire dal prossimo tre febbraio. Il dirigente giallorosso e la proprietà aspettano ancora offerte interessanti per Leonardo Spinazzola o altri esuberi, anche se il fronte più caldo resta quello relativo all’interruzione del prestito di Renato Sanches.

Un’operazione che potrà andare in porto solamente qualora il centrocampista portoghese dovesse accettare una nuova sistemazione. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per un ripensamento sul rifiuto al Besiktas e Pinto potrebbe lasciare la Capitale lasciando andare la sua “più grande ossessione”.

Futuro Tiago Pinto, spunta anche la Liga

Tra una trattativa e un’altra, Pinto deve pensare anche al proprio futuro. Nonostante un bilancio non del tutto positivo sullo scranno romanista, l’ex Benfica ha già ricevuto diverse offerte dall’Arabia e dalla Premier League (Tottenham e West Ham lo cercano dalla scorsa estate), ma nelle ultime ore è emersa anche un’altra ipotesi.

L’approdo in Arabia di Ramon Planes ha lasciato vacante la posizione di direttore sportivo in casa Betis Siviglia. Il club andaluso ha stilato una lista di potenziali sostituti dell’ex Barcellona. Tra questi, c’è anche quello di Tiago Pinto, anche se il candidato principale resta Braulio dell’Osasuna. Mateu Alemany e Serra Ferrer sono gli altri profili che attualmente sembrano in vantaggio rispetto al quasi ex dirigente giallorosso.