Retromarcia Dybala, UFFICIALE: salta il Milan

Retromarcia Dybala, nonostante la risonanza abbia escluso lesioni Mourinho in conferenza stampa ha annunciato il forfait

Ha toccato tanti temi José Mourinho nella conferenza stampa prima del Milan che da poco si è conclusa. Ha attaccato i giornalisti che lo hanno criticato per l’assenza all’allenamento dopo il derby, e ha difeso come al solito la sua squadra, quella Roma uscita con le ossa rotte, e attaccata anche dai tifosi, dalla sfida contro la Lazio.

E poi ha dato anche un annuncio, assai importante, su Dybala. L’argentino, che ha lasciato alla fine del primo tempo, non sarà in gruppo: “Paulo penso che non ci sarà”. Probabilmente, potrebbe anche partire per Milano, per stare con la squadra, ma in campo almeno dall’inizio non lo vedremo. Molto, se non tutto, dipenderà dall’allenamento di questa mattina. Per capire se almeno potrà andare in panchina. Ma le parole di Mou lasciano davvero pochissime speranze.

Dybala non ci sarà contro il Milan

Qualcuno ha chiesto allo Special se c’è la soluzione per giocare senza Dybala: “Non è lo stesso problema che ha Guardiola, nemmeno Pochettino e nemmeno Klopp” ha detto Mou, sciorinando i nomi di calciatori che se infortunati hanno un valido sostituto. La Roma invece non ne ha.

“Nemmeno Joao Costa può fare quel lavoro di connessione. Che per domani sarà convocato e magari gioca” ha sottolineato il tecnico portoghese. E prima aveva citato anche Belotti ed El Shaarawy, che non hanno le caratteristiche che ha Dybala. Insomma, un Mou che cambierà: “Paulo non gioca quindi non sarà la stessa Roma. Farò qualche cambio, ma non esiste l’intenzione di punire nessuno” ha poi concluso.