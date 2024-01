Roma tradita dal titolarissimo: ha l’accordo col nuovo club

Roma tradita dal titolarissimo, il giocatore vuole andare via e ha già l’accordo con il nuovo club. La risposta dei giallorossi

Il giocatore vuole andare via. Al Psg. E avrebbe trovato già l’accordo con il suo nuovo club. Un titolare, un fedelissimo di Mourinho che, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Santi Aouna è pronto a lasciare il giallorosso già in questa sessione di mercato.

E secondo lo stesso anche il club giallorosso non sarebbe contrario all’idea, ma prima, dalle parti di Trigoria, devono trovare un altro elemento che lo vada a sostituire e soprattutto che lo stesso sia a basso costo. I paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti e non permettono a Pinto, ormai agli sgoccioli, di poter pensare in grande.

Roma tradita da Llorente, vuole il Psg

Insomma, in poche parole, Diego Llorente vuole andare via, in Francia, alla corte di Luis Enrique che è alla ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Skriniar. Ieri dalla Francia rimbalzava la voce anche di un interesse per Mancini, ma a quanto pare è un altro l’obiettivo della formazione che punta a vincere oltre la Ligue 1 anche la Champions League.

Una richiesta, quella di un addio, che sarebbe arrivata direttamente dagli agenti del giocatore spagnolo che la Roma ha preso in prestito fino alla fine dell’anno dal Leeds. Una situazione inaspettata dentro la Roma, con la sensazione che davvero potrebbe succedere di tutto da qui alla fine di gennaio, anzi al primo febbraio, quando si chiuderà ufficialmente il calciomercato.