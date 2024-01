Addio Renato Sanches e futuro Mourinho: Pinto allo scoperto

Tiago Pinto esce allo scoperto sul calciomercato invernale della Roma. Il dirigente portoghese, prossimo all’addio, viene intervistato sul futuro di Renato Sanches e José Mourinho.

La Roma torna in campo dopo la cocente eliminazione nel derby di Coppa Italia. La squadra giallorossa, orfana causa squalifica di José Mourinho in panchina, fa visita al Milan di Pioli. Sono ancora tante le assenze con cui fare i conti per il tecnico portoghese, tra cui spicca quella di Paulo Dybala in attacco. Fermo ancora ai box anche Renato Sanches, sul quale è stato intervistato il connazionale Tiago Pinto, a pochi giorni dall’annunciato addio alla squadra giallorossa del dirigente ex Benfica.

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni Dazn prima del match di San Siro. Il dirigente portoghese parte dall’analisi del passo falso nel Derby: ” Dopo l’eliminazione nel derby non è semplice recuperare. Noi nell’ultimo mese sapevamo di avere partite difficili, le squadre importanti ripartono subito. Sappiamo che è una sfida difficile contro una grande squadra.”

Da Renato Sanches al futuro di Mourinho: Pinto allo scoperto prima di Milan-Roma

Sulla pista Soyuncu in difesa ed il possibile addio di Renato Sanches: “Si parlava del difensore prima di Dean Huijsen, continuiamo a parlare del difensore. Ci sono situazioni che dobbiamo sistemare prima del mercato ma siamo più concentrati sulle uscite.”

Sul futuro di Mourinho: “Il mio pensiero è che dobbiamo concentrarci sul presente; pure per la mia situazione è meglio smettere di fare queste domande alla vigilia della partita. Il futuro si vedrà al momento giusto con le persone giuste.”

Sulla scelta di Svilar dal primo minuto: ” Scelta di Rui Patricio? Abbiamo due buoni portieri, il mister ha scelto così e siamo tranquilli.”