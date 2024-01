Calciomercato Roma, Pinto si sblocca: doppietta in Ligue 1

Renato Sanches è entrato nella lista dei desideri di numerose squadre e il suo addio a Trigoria si avvicina a grandi passi

L’addio di Renato Sanches alla Roma nel corso di questa finestra di mercato è piuttosto inevitabile e, le opzioni per il futuro del portoghese, iniziano ad essere numerose.

In particolare, nel corso delle ultime ore, sono emersi interessamenti da parte di due club, sempre più coinvolti dalla possibile trattativa con i giallorossi.

Due club francesi puntano Sanches… lui vuole la Ligue 1

L’eccitazione dei sostenitori capitolini per il prestito stipulato tra Psg e Roma per Renato Sanches, si è lentamente appassita con il passare dei mesi. Mesi in cui il centrocampista portoghese si è gradualmente accomodato in un oblio fatto di paura e infortuni. La conversazione con Ikoné nell’intervallo della sfida con la Fiorentina, ha mostrato con evidenza la frustrazione del calciatore portoghese ex Lille, che ha confessato all’amico di sentirsi vittima di una maledizione. Il calvario fisico prosegue e la Roma, per sbloccare i trasferimenti in entrata, deve necessariamente liberare l’armadietto dello spogliatoio di Sanches.

Nonostante i plateali acciacchi fisici di Sanches e la sua rinomata “storia medica” (come direbbe Mourinho), secondo un X (tweet) di Rudy Galetti, ci sarebbero ben due club francesi interessati al numero 20 giallorosso. Queste due società intrigate dal profilo dell’ex Psg, si aggiungerebbero ad una serie di contendenti, tra cui spicca senza dubbio il Besiktas. La società turca, da quanto emerso, avrebbe messo al centro del mirino Sanches, tuttavia, parrebbe che il giocatore non sia affatto persuaso dal trasferirsi in Turchia. Un ritorno in Francia o in Portogallo, sembrerebbe essere più incline alle volontà dello sfortunato atleta.