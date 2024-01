Calciomercato Roma, scambio rifiutato e via libera Mou

Calciomercato Roma, il calciatore è in uscita ed è stata rifiutata una prima offerta di scambio: via libera per Mourinho

La situazione della Roma in campionato si fa sempre più complicata, ed un accesso in Champions League appare sempre più difficile. Sul banco degl imputati è finito inevitabilmente José Mourinho, a causa della scarsa qualità del gioco espresso finora dai suoi uomini.

Le difficoltà non arrivano solo dal campo, ma anche sul piano societario, dove i paletti imposti dalla UEFA limitano e non poco le manovre in entrata, e costringono la società a dover vendere prima di intervenire sul mercato. Ci sono diversi nomi in uscita, tra i quali figurano diversi esuberi ritenuti non all’altezza dalla società e dall’allenatore.

Le cessioni andranno a finanziare il mercato, e tra i nomi in uscita prende piede anche l’ipotesi dell’addio di Belotti, oltre che dell’uruguaiano Matias Vina, da tempo ormai in cerca di una soluzione a titolo definitivo. Il prossimo acquisto potrebbe essere a centrocampo, ed arrivare direttamente dal Barcellona, ma c’è da battere la concorrenza di un’altra squadra spagnola.

Calciomercato Roma, scambio rifiutato e via libera per Mourinho

Il centrocampo giallorosso è uno dei punti deboli di questa squadra. Pochi elementi, e spesso non funzionali o utili alla causa, hanno reso la mediana uno dei reparti più in difficoltà in questa prima parte di stagione. Diversi calciatori stanno rendendo al di sotto delle aspettative, su tutti Renato Sanches e Paredes.

Se quest’ultimo quantomeno prova a farsi valere in campo diverso è il discorso per il portoghese, arrivato con fin troppi problemi fisici che ne hanno condizionato l’utilizzo. Proprio per questo intervenire sul mercato diventa un obbligo, e la società sta già sondando diversi nomi per il mercato di gennaio.

Uno dei calciatori seguiti da Pinto è il catalano Oriol Romeu, in uscita dal Barcellona, sul quale però è forte l’interesse del Girona. Secondo quanto riporta il portale elgoldigital i blaugrana avrebbero rifiutato una prima offerta di scambio da parte dell’attuale capolista spagnola.

La Roma e Tiago Pinto restano alla finestra in attesa di capire i possibili sviluppi, ma soprattutto per valutare attentamente se e quando inserirsi nell’affare, tuttavia quello di Romeu è un nome che piace molto dalle parti di Trigoria, quindi la società difficilmente potrebbe abbandonare questa pista.