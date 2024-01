Calciomercato Roma, scintille da derby: ecco l’erede di Rui Patricio

Calciomercato Roma, l’erede di Rui Patricio dimostra così tutta la sua voglia di vestire giallorosso: scintille post derby

Una stagione con più ombre che luci quella della Roma di Mourinho, tanto che si sono accesi i riflettori intorno al lavoro del portoghese sulla panchina giallorossa. Il suo futuro resta ad oggi ancora incerto, e visti i recenti risultati anche i suoi tifosi più accaniti stanno cominciando a cambiare idea.

Sono molte ormai le prestazioni decisamente sottotono da parte della formazione capitolina, accusata di avere una manovra offensiva che il più delle volte risulta sterile. L’ottavo posto in classifica è un campanello d’allarme non indifferente, e proprio per questo la società sta valutando attentamente quale decisione prendere per il futuro prossimo.

La sconfitta nel derby di Coppa Italia ha riacceso la rabbia dei tifosi giallorossi, che di fronte all’ennesima prestazione deludente non hanno sdegnato di mostrare tutta la loro rabbia sui social. C’è un tifoso in particolare però che non ha ancora dimenticato gli attriti con i biancocelesti, e che proprio nella giornata di oggi ha fatto discutere e non poco, stiamo parlando di Wladimiro Falcone, che nella gara di oggi tra Lazio e Lecce ha fatto valere il suo cuore giallorosso.

Falcone riaccende il derby: dall’episodio con Immobile alle risposte social

Wladimiro Falcone non ha mai nascosto la sua fede giallorossa. L’estremo difensore del Lecce ha più volte manifestato la sua voglia di trasferirsi nella capitale per proteggere i pali della porta giallorossa, e visto l’imminente addio di Rui Patricio ci si chiede quale possa essere il suo futuro.

Nel frattempo però Falcone oggi era chiamato al difficile compito di fronteggiare i rivali della Lazio, in un match che per i padroni di casa è valso il riaggancio al quarto posto. A prendersi la scena è stato proprio il portiere giallorosso, che ha riacceso il derby della capitale quando durante un’azione di gioco ha avuto un acceso faccia a faccia con Immobile.

E portate Falcone nella AS Roma prima di subito — Gio🐺 (@weirdgio) January 14, 2024

Un episodio che ha decisamente caricato i tifosi romanisti, che sui social hanno chiesto a gran voce il nome di Wladimiro Falcone come prossimo portiere della Roma, e chissà che i Friedkin non ci stiano davvero facendo un pensierino viste le buone prestazioni collezionate sinora dall’estremo difensore del Lecce.