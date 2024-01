Calciomercato Roma, triplo affare Capitale: Tiago Pinto stravolge due reparti

Impegnata nel delicato match di San Siro, la Roma monitora con attenzione anche l’evolvere delle diverse trattative che vedono i giallorossi direttamente o indirettamente protagonisti. Le ultime.

Uno sguardo al campo ma un’occhiata rivolta inesorabilmente anche al mercato. In questa duplice prospettiva la Roma si approccia alle prossime settimane, fondamentali non solo per la corsa Champions nella quale Lukaku e compagni sono invischiati. L’obiettivo dell’area mercato giallorossa, infatti, è quello di regalare a Mourinho un altro innesto per puntellare il reparto difensivo.

Complici il caso Smalling, le condizioni non ancora ottimali di Kumbulla e la partenza in Coppa d’Africa di Ndicka, la definizione dell’affare Huijsen, da solo, non può bastare. Ecco perché Pinto ha già individuato in Soyuncu il profilo ideale a cui dare la caccia. Sebbene l’Atletico Madrid non abbia ancora dato il via libera all’uscita del suo difensore in prestito, la Roma conta di trovare l’incastro giusto soprattutto se dovesse riuscire a cedere Renato Sanches. Quella che sta per cominciare potrebbe essere la settimana decisiva per l’interruzione del prestito del centrocampista portoghese, corteggiato con insistenza soprattutto dal Besiktas.

Calciomercato Roma, da Llorente a Renato Sanches: gli incroci con il Psg e il rebus Soyuncu

Il Psg, come è noto, non si è opposto ad un’eventuale interruzione del prestito di Renato Sanches da parte della Roma. A patto, però, che i giallorossi riescano a trovare una nuova destinazione all’ex Benfica. Gli incroci con i parigini, però, non sono finiti qui.

Nelle ultime ore dalla Francia sono trapelate delle indiscrezioni relative ad un possibile interessamento del Psg per Diego Llorente, poi prontamente smentite. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, risulta piuttosto complicato ipotizzare che la Roma possa decidere di privarsi del centrale spagnolo, soprattutto se non dovesse arrivare Soyuncu. Lo scenario potrebbe eventualmente cambiare se si creassero le condizioni per l’arrivo nella Capitale dell’ex Leicester, anche se servirà un’offerta da fa tremare i polsi per apparecchiare la tavola ad un affare che, almeno a gennaio, è molto difficile da imbastire. I prossimi giorni, comunque, segneranno un autentico punto di svolta per le strategie della Roma: staremo a vedere cosa succederà.