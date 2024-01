Doppio incontro e telefonata con Conte, arriva la prima sentenza per il ritorno in Serie A. Il Napoli già è stato avvisato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sul banco degli argomenti importanti e scottanti in casa Roma, figura in questa parentesi anche quello relativo al futuro di José Mourinho, contraddistinto in questa fase da una patina di incertezza certamente più evidente del passato e meritevole di approfondimenti nel corso delle prossime settimane. La delicatezza del momento attuale resta, comunque, importantissima e impedisce di pensare al futuro troppo lontano, nonostante ci sia una consapevolezza ben presente in quel di Trigoria di essere sempre più vicini ad un periodo che potrebbe portare importanti cambiamenti.

Tra i primi, ci sarà ovviamente quello relativo alla presenza di un nuovo direttore sportivo all’interno del club, dopo l’addio annunciato e di fatto ufficiale di Tiago Pinto, che dal prossimo mese non sarà più il GM del club. Al corpo di questioni da valutare e attenzionare, dunque, va inserito in questo momento anche la ricerca di una nuova figura societaria, circa la quale continuano le valutazioni in questa parentesi collimante anche con il calciomercato e con un calendario stagionale a dir poco intenso e importante.

Ritorno Conte in Serie A, ha dato i numeri in diretta: niente Napoli e Juventus

Dalla sconfitta contro la Lazio di settimana scorsa, poi, non meno attenzione inizia ad essere rivolta anche alla posizione di José Mourinho, che nelle ultime settimane non ha mai nascosto la propria volontà di restare alla Roma: all’atteggiamento del mister non è mai corrisposto, però, un palese feedback positivo da parte dei Friedkin, in una fase di grandi valutazioni e destinata ad apportare plurimi cambiamenti nei prossimi mesi, da diversi punti di vista.

Il nodo allenatore, dunque, resta ancora da disambiguare e le ingerenze del nuovo direttore sportivo, unitamente a quelle dei risultati ottenuti, potrebbero rivelarsi non trascurabile discriminante. Frattanto, come sta accadendo presso tante altre società, si registra anche in quel di Trigoria un atteggiamento valutativo verso possibili nuovi profili per un ipotetico post Mourinho. Tra questi, si segnala da qualche tempo anche quello di Antonio Conte, sul cui futuro si è espresso Luca Momblano a Juventibus, così parlando.

“Nonostante i due incontri con De Laurentiis, Conte non andrà al Napoli: non ci sono possibilità. Conte ha ricevuto una chiamata da Ibrahimovic, vissuta come un qualcosa di serio dall’allenatore. Il Milan è una pretendente diretta e chiara ma esistono anche due offerte per lui fuori dall’Europa. Usa e Arabia sarebbero al vaglio per quest’estate, mentre non ci sono state chiamate dalla Juventus: le possibilità di vederlo come prossimo allenatore bianconero rasentano lo zero“.