Dalla Juventus alla Roma: c’è la firma dei Friedkin

Una soluzione dirigenziale per il dopo Pinto inizia a farsi impellente e, nelle ultime ore, è emerso un nome di spicco per il futuro giallorosso

La fine dell’esperienza da direttore sportivo giallorosso di Tiago Pinto è ormai vicina e, oltre a preoccuparsi delle mosse finali del portoghese in termini di mercato invernale, la proprietà deve necessariamente preoccuparsi del successore.

A partire da febbraio, Pinto svuoterà la propria scrivania a Trigoria e i vertici giallorossi stanno valutando diverse opzioni, tra le quali inizia a farsi spazio un possibile innesto di rilievo.

Paratici si avvicina alla città eterna

Secondo quanto affermato da Paolo Bargiggia sul proprio account X (Twitter), confermando le indiscrezioni diffuse precedentemente da Enrico Camelio su ‘Radio Radio’, l’ AS Roma avrebbe allacciato dei rapporti con Fabio Paratici per il dopo Pinto. Paratici è senza dubbio alcuno uno dei direttori e dirigenti sportivi più noti e stimati del bel paese, grazie all’esperienza maturata nel corso del tempo con la Juventus dei record. Undici anni in bianconero e 19 trofei, ma, soprattutto, una collezione semplicemente luccicante di fenomeni acquistati. Il percorso di costante e impetuosa ascesa che la vecchia signora ha innescato a partire dal 2010 fino al 2020 è stato, dall’inizio alla fine, accompagnato dalla feconda collaborazione con Fabio Paratici. Da Leonardo Bonucci ad Andrea Barzagli, passando per Arturo Vidal e Andrea Pirlo, fino ad arrivare a Paul Pogba, Paulo Dybala e Carlitos Tevez, Paratici è colui che, insieme a Beppe Marotta, ha plasmato quella Juventus in grado di vincere il campionato a settembre e di far tremare Real Madrid e Barcellona in Champions League. Un progetto decennale, partito dalle ceneri di una Juventus reduce dalla Serie B, giunto fino all’acquisto di Cristiano Ronaldo e poi esaurito con lo scandalo plusvalenze, costato a Paratici una sonora squalifica.

Nel tweet, Bargiggia ci tiene a sottolineare che attualmente si è ancora nel terreno dei “colloqui esplorativi” e che, le trattative, sono in atto anche con “un altro paio di figure”. E’ facile che si stia facendo riferimento a Frederic Massara e François Modesto, entrambi nel mirino dei giallorossi da diverso tempo. La convivenza di più figure di rilievo all’interno della dirigenza giallorossa non è affatto improbabile e, nel caso in cui Paratici dovesse sbarcare nella capitale, ecco che i tifosi giallorossi potrebbero innescare un legittimo meccanismo di repulsione per un ex bianconero, ancora costretto a scontare una squalifica per le plusvalenze maturate illegalmente con la vecchia signora. Rimangono tuttavia i risultati ottenuti, in particolare nel periodo di collaborazione con Marotta. Ricordiamo infatti che, quando Paratici giunse a Torino seguendo Beppe Marotta nel 2010, la Juventus era reduce da un settimo posto in classifica… Le differenze nei bilanci tra Juventus e Roma sono piuttosto evidenti, ma sognare non costa nulla, se non una possibile delusione nel caso di una violenta disattesa delle aspettative.