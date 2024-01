Dalla Roma al rossonero: nuovo colpo di scena, blitz del vicepresidente

Hanno rotto gli indugi e sono pronti ad avvicinarsi sensibilmente alle richieste della Roma: viaggio in programma e nuova svolta nell’affare.

Con la sessione invernale di calciomercato entrata nella sua fase più calda, la Roma sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Le restrizioni in termini di bilancio, però, impongono scelte molto oculate nel quartier generale giallorosso. Ragion per cui la priorità, almeno per il momento, è rappresentata dal fronte cessioni.

Non è un mistero che il profilo più caldo del quale si sta valutando con attenzione l’addio è quello di Renato Sanches. Il pressing del Besiktas è sempre più intenso e potrebbe portare a risvolti importanti nel corso dei prossimi giorni. Un altro fronte da monitorare con attenzione, però, è quello legato al futuro di Matias Vina. Il terzino uruguaiano, attualmente in prestito al Sassuolo, in tempi non sospetti è finito nel mirino del Flamengo che. Il club di Rio, dopo aver inizialmente messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro, sarebbe disposto ad andare incontro alle richieste della Roma, che chiede almeno 10 milioni di euro per la cessione del classe ’97.

Calciomercato Roma, delegazione del Flamengo in Europa: pressing per Vina

Stando alle indiscrezioni trapelate in settimana dal Brasile, il Flamengo sarebbe pronto a sferrare una nuova offensiva per Vina, alzando l’offerta iniziale, mettendo sul piatto circa 8 milioni di euro. A tal proposito Marcos Braz e Bruno Spindel, rispettivamente vice presidente e football director del club rossonero, hanno in programma questa domenica un viaggio in Europa con due destinazioni ben precise.

Secondo quanto evidenziato da Globo Esporte, infatti, la delegazione del Flamengo farà tappa a Siviglia e a Roma, per discutere di due obiettivi importanti del proprio mercato: Luiz Henrique e Matias Vina. Non è un mistero, infatti, che la compagine brasiliana voglia puntellare il proprio organico in due reparti non banali come l’attacco e la difesa. Sul fronte terzini, l’obiettivo numero uno porta proprio a Vina con il quale il Flamengo ha già trovato un’intesa di massima. Il blitz in Europa dei rubo negros potrebbe dunque contribuire a limare la distanza, che ancora persiste, tra le richieste della Roma e l’offerta dei brasiliani. Si attendono sviluppi importanti sotto questo punto di vista.