Dalla Roma alla Juve, firma saltata: ha già deciso

Dalla Roma alla Juve, salta tutto: decisione già presa e sentenza decisiva. Ecco cosa sta succedendo.

Numerose questioni meriteranno di essere approfondite nel corso delle prossime settimane, in casa Roma e non solo. I giallorossi sono nel pieno di un periodo denso di difficoltà, come emerso dal secondo scacco consecutivo, in quel di Milano, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio di Sarri. Servirà adesso certamente provare a rialzarsi, sciorinando una palese reazione e cercando di evitare nuovi passi falsi che complichino ulteriormente una posizione in campionato a dir poco infelice.

Le gare che attendono Lukaku e colleghi sono ancora numerose e il tempo a disposizione della squadra tutta impedisce di gettare la spugna, soprattutto se il valore e il nome dell’allenatore sono così altisonanti. Parallelamente al lavoro che andrà svolto sui prati di Trigoria, però, in questa fase anche l’operato di Pinto e colleghi potrebbe rappresentare una discriminante non trascurabile, sia in entrata che in uscita.

Dalla Roma alla Juve, Cherubini ha detto no

Da tale punto di vista, queste prime due settimane di gennaio hanno restituito diverse novità, con la Roma vistasi impossibilitata dal poter intervenire in modo veemente e costretta, dunque, ad accontentarsi di situazioni e occasioni di mercato coerenti con le opportunità economiche dei Friedkin.

Un qualche aiutino, come ovvio, potrebbe derivare anche dalle uscite, circa le quali arrivano in queste ore aggiornamenti di non poco conto. Su quell’asse Roma-Juventus, però, pareva potersi concretizzare anche l’affare che avrebbe dovuto portare Cherubini in quel di Torino: il classe 2004, però, si sarebbe opposto al trasferimento per problemi personali di natura non specificata.