Doppio blitz del Napoli: Mourinho senza tregua

La Roma deve necessariamente rinforzare il reparto difensivo entro la fine di gennaio, ma una diretta concorrente sta rendendo complicata la vita a Tiago Pinto

La linea difensiva giallorossa, nonostante il talento manifestato dal giovanissimo Dean Huijsen in poco più di una partita, rimane in un terreno precario e friabile, fatto di infortuni e assenze.

Mou non ha intenzione di proseguire su questo caduco sentiero per la seconda metà della stagione e, di conseguenza, Tiago Pinto, prima di preparare le valigie, dovrà preparare il biglietto aereo diretto a Fiumicino per un altro difensore.

Il Napoli su Theate e Chalobah

Gli obiettivi dei giallorossi, alla luce di una disponibilità risicata, rimangono i medesimi del pre-Huijsen, dunque Trevoh Chalobah del Chelsea e Arthur Theate del Rennes. Il primo classe’99, il secondo 2000, i giovani difensori sono cerchiati in rosso nel taccuino di Pinto, che punta a portare uno dei due nella città eterna, per lasciarsi con Mou & co. senza particolari attriti e sapendo di aver svolto il minimo indispensabile per non gettare lo Special One in una rinnovata crisi difensiva. Unico neo? I due obiettivi della Roma, sembrerebbero non essere desiderio esclusivo di Tiago Pinto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe una diretta concorrente italiana dei giallorossi a complicare le trattative.

Il Napoli di De Laurentiis non ha alcuna intenzione di restare in quel frustrante limbo in classifica anche per la seconda parte del campionato e, per uscirne, l’acquisto di un nuovo difensore centrale, appare una priorità. L’acquisto di Hamed Junior Traorè per la fase offensiva, non sembra bastare ad una società ancora traumatizzata da una prima parte di campionato in netto contrasto con la stagione precedente, fatta di vittorie e trionfi da sogno. De Laurentiis si vuole rialzare al più presto e la convinta offerta recapitata al Rennes per Theate, lo dimostra con evidenza. Nel caso in cui il Rennes dovesse fare resistenza, ecco il ripiego su Trevoh Chalobah. Dunque… entrambi le pedine desiderate da Pinto, sono nelle grinfie dei partenopei, pronti a complicare le ultime due settimane da direttore sportivo per Tiago Pinto.