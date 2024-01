Doppia tegola UFFICIALE per Mourinho: infortunio e squalifica

La Roma è in campo a San Siro, per il posticipo in casa del Milan. Continua il periodo negativo per la squadra giallorossa, con Mourinho che deve fare i conti con una doppia tegola.

La Roma di José Mourinho è in campo a San Siro contro il Milan e all’intervallo la squadra guidata da Pioli è avanti per una rete a zero. La squadra giallorossa è reduce dalla cocente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio e continua a lanciare segnali preoccupanti in campo. Per il tecnico portoghese, che sta seguendo la sfida in tribuna causa squalifica, dopo i primi quarantacinque minuti arriva una doppia tegola con cui fare i conti per l’allenatore della Roma.

Milan-Roma, problemi fisici per Mancini e ammonizione: salta il Verona

Gianluca Mancini ha lamentato problemi fisici a San Siro. Il numero 23 giallorosso, che sta facendo i conti da diverse settimane con la pubalgia, sarà di sicuro assente nella prossima gara della Roma. Il centrale difensivo ex Atalanta era infatti diffidato, ed è stato ammonito al minuto 43esimo.

Il difensore centrale sarà quindi assente nella prossima gara di campionato della Roma, sabato contro l’Hellas Verona. Restano da monitorare con attenzione anche le sue condizioni fisiche. In una squadra già orfana di Smalling e Kumbulla per infortunio, oltre a Ndicka partito per la Coppa d’Africa, lo stop del vice capitano rappresenta un nuovo allarme con cui fare i conti per mister Mourinho. Nel secondo tempo della sfida di San Siro il difensore resta ai box, in campo c’è Lorenzo Pellegrini.