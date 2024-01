Milan-Roma, decisione clamorosa di Mou: escluso un titolarissimo

Mossa a sorpresa del tecnico portoghese che per il big match di San Siro opta per l’esclusione di uno dei più utilizzati

C’è tanta attesa per Milan-Roma, gara che chiuderà la ventesima giornata di Serie A e darà importanti indicazioni in ottica classifica, soprattutto dopo quanto emerso nelle altre gare di campionato. Per l’occasione, Mourinho ha effettuato una scelta a sorpresa.

Nelle ultime sfide tra Milan e Roma, i giallorossi hanno raramente sorriso: l’ultimo successo è infatti datato 27 ottobre 2019 quando Dzeko e Zaniolo resero vano il momentaneo pareggio di Theo Hernandez. Erano i tempi di Fonseca e sono passati più di quattro anni, un’assenza dalla vittoria contro il Milan che dura infatti da otto partite con cinque successi dei milanesi e tre pareggi.

Mourinho conosce le insidie di San Siro e di un Milan che, a parte il ko in Coppa Italia con l’Atalanta, è reduce da una striscia di quattro risultati utili consecutivi in Serie A con tre vittorie e un pareggio che hanno dato coraggio ai rossoneri. La squadra di Pioli non sta vivendo sicuramente il miglior periodo della gestione dell’ex Fiorentina, ma i 39 punti conquistati in 19 partite non sono di certo pochi col terzo posto a giustificare Pioli nonostante l’eliminazione sia dalla Champions League, con conseguente Europa League, che dalla Coppa Italia.

Mourinho, il dado è tratto: ecco la scelta

Mourinho, proprio per questa sfida tanto chiacchierata, ha messo le cose in chiaro escludendo un titolarissimo come Rui Patricio. Il portiere portoghese non partirà dal primo minuto per scelta tecnica e dunque ci sarà spazio per Svillar. Una mossa sui portieri che aveva lasciato qualche dubbio già in Coppa Italia dove proprio al posto dell’ex Benfica, estremo difensore di Coppa solitamente, aveva giocato Rui Patricio.

Svillar non gioca da dagli ottavi di finale con la Cremonese, nella vittoria per 2-1 dei giallorossi, e prima ancora dal 3-0 netto lo Sheriff Tiraspol. Una decisione che però sottolinea come Mourinho non ha perso fiducia in Svillar e al netto senza in Coppa Italia, vuole dare al serbo una prestigiosa maglia di titolare in Serie A in un palcoscenico importante come quello di San Siro.