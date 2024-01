Milan-Roma, fischi contro Mourinho: la sua reazione

La Roma torna in campo dopo la delusione del derby in Coppa Italia. José Mourinho è assente in panchina causa squalifica, ecco cosa è successo sugli spalti a San Siro.

La squadra giallorossa è caccia di riscatto dopo la scottante sconfitta nel derby di Coppa Italia. La Roma arriva a San Siro orfana in panchina di José Mourinho, squalificato dopo la sfida interna all’Atalanta. Il tecnico portoghese ha deciso di seguire la sfida dagli spalti dello stadio milanese. La tifoseria rossonera non ha dimenticato il passato interista dell’allenatore della Roma, che è stato accompagnato dai fischi dei supporters avversari ed ha risposto senza esitazioni.

Roma in campo a San Siro per il posticipo della prima giornata del girone di ritorno. La squadra giallorossa, orfana per squalifica di José Mourinho in panchina, affronta il Milan di Stefano Pioli. Alla fine del primo tempo il risultato è di 1-0 in favore della squadra rossonera. Non termina il periodo complicato in campo della Roma, reduce dalla dolorosa sconfitta nel derby di Coppa Italia. José Mourinho è stato squalificato per l’espulsione rimediata nella sfida interna contro l’Atalanta, ed ha deciso di seguire la gara dagli spalti di San Siro al fianco dei suoi collaboratori.

Milan-Roma, Mourinho in tribuna: la reazione ai fischi dei tifosi rossoneri

Anche stavolta a San Siro c’è Salvatore Foti, vice allenatore della Roma. José Mourinho invece si è accomodato in tribuna a San Siro. Non sono mancati i fischi della tifoseria rossonera nei confronti del tecnico romanista, come raccontato da Calciomercato.it .

Dal canto suo José Mourinho ha risposto prontamente ai fischi della tifoseria milanista. Il tecnico portoghese ha annuito alle proteste nei suoi confronti. Una sorta di accettazione della sfida da parte dell’allenatore romanista, a cui oltre l’ordinaria rivalità tra giallorossi e rossoneri, si va ad aggiungere il passato in panchina con l’Inter.