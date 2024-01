Nuova tegola Roma, UFFICIALE: salta la prossima

Doppia assenza UFFICIALE, dopo la sentenza nel primo tempo, la seconda frazione di gioco di Milan-Roma sottrae a Mourinho un altro titolarissimo.

Il periodo di difficoltà in casa giallorossa prosegue, come emerso fino a questo momento dallo svantaggio maturato dagli uomini di Mourinho in quel di San Siro, dove Lukaku e colleghi avevano concluso la prima frazione di gioco sotto di un gol. Non più felice, poi, l’incipit dei secondi quarantacinque minuti, che hanno visto il Milan bissare il vantaggio con la marcatura di Giroud.

Non sono mancate, in generale, proteste e critiche ai numerosi eventi che hanno caratterizzato questa gara, in entrambi i tempi e da tutte e due le parti. Qualche rumore, ad esempio, aveva toccato il mondo Milan per la mancata assegnazione del presunto rigore su Loftus-Cheek, valutato però inesistenze per l’assenza di veemenza nel contatto tra Kristensen e il centrocampista rossonero.

Milan-Roma, Cristante ammonito: nuova assenza UFFICIALE

Qualche decisione e fischio di troppo, poi, ha interessato soprattutto i primi minuti del secondo tempo, come emerso dal battibecco nato tra l’arbitro e Celik per la mancata assegnazione di un fallo sul terzino turco. Poco dopo, a generare critiche e discussioni ancora più accese sono state le dinamiche antecedenti e successive il gol del raddoppio del Milan, concretizzato dal su citato attaccante francese.

A precedere il colpo di testa decisivo pareva esserci stata un’ostruzione di Pulisic su Cristante, caduto a terra in area di rigore proprio in occasione del 2-0. Il check del Var è stato immediato, con la Roma che ha prontamente protestato per l’accaduto: particolare veemenza nel chiedere l’annullamento del gol ha caratterizzato l’atteggiamento di Cristante che, qualche istante prima della convalida ufficiale del gol, è stato ammonito da Guida.

Una dinamica costata l’ammonizione al centrocampista giallorosso, diffidato come Mancini e, dunque, costretto a saltare il prossimo match contro l’Hellas Verona, sabato prossimo.