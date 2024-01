Nuovo difensore Roma: hanno già svelato le “cifre”

Calciomercato Roma, la partita non è ancora finita per i giallorossi: il punto di vista dei bookmakers non ammette repliche. Ecco cosa sta succedendo.

A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Roma, l’attenzione dei giallorossi è inevitabilmente rivolta al big match di San Siro. Parallelamente, però, anche l’area mercato è al lavoro per provare a rinforzare un organico che ha palesato qualche limite strutturale.

Dopo aver messo le mani su Huijsen, Pinto è al lavoro per sbloccare l’incastro vincente, mettendosi nelle condizioni propizie per definire l’acquisto di un altro difensore. Operazione non semplice, viste le condizioni con le quali la Roma vorrebbe definire l’affare: in prestito secco, aprendo eventualmente all’ipotesi di un diritto riscatto. Liquidità che i capitolini riuscirebbero a sbloccare privandosi di qualche pedina considerata non imprescindibile per lo scacchiere tattico di José Mourinho. Da Renato Sanches a Celik, i profili in uscita di certo non mancano. Una loro eventuale cessione, infatti, spalancherebbe le porte al blitz della Roma per Soyuncu, individuato già da tempo dall’area mercato come l’innesto ideale per aumentare il tasso tecnico e carismatico del pacchetto arretrato.

Soyuncu-Roma, non è ancora finita: la posizione dei bookmakers

Seguito con molta attenzione dal Fenerbahçe e dal Porto, Soyuncu non ha rifiutato la proposta della Roma, anzi. I contatti esplorativi portati avanti sotto traccia da Pinto nelle scorse settimane hanno proiettato i giallorossi in una posizione importante nella corsa al calciatore che, però, si preannuncia piuttosto complicata.

Ad ogni modo anche secondo i bookmakers quello tra Soyuncu e la Roma è un matrimonio che potrebbe concretizzarsi. Secondo i betting analyst di Goldbet, infatti, un eventuale approdo del difensore turco di proprietà dell‘Atletico Madrid alla Roma è mancata 3 volte la posta. Una cifra importante, certo, ma non altissima. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva sotto questo punto di vista. Per adesso i Colchoneros non hanno aperto all’ipotesi di un prestito secco. Tuttavia, non è escluso che gli spagnoli possano ammorbidire la propria posizione all’approssimarsi della chiusura del mercato invernale. La Roma è ancora prepotentemente in corsa e i bookmakers lo confermano. Staremo a vedere cosa succederà.