Addio Belotti, annuncio UFFICIALE a fine partita

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio UFFICIALE sull’addio di Belotti dopo la sconfitta con il Milan. Ecco le sue parole.

Continua il periodo di difficoltà in casa Roma, dove si è reduci in meno di una settimana dal doppio scacco contro Lazio e Milan, in grado di soppiantare totalmente quella parvenza di ottimismo e fiducia che si erano generate a cavallo tra la vigilia di Natale e l’inizio del nuovo anno. I segnali giunti contro il Napoli prima e con la prestazione di fine 2023 a Torino erano stati incoraggianti, così come quelli della scorsa settimana in occasione della sfida interna all’Atalanta.

Da mercoledì in poi, però, le due cadute di cui appena detto hanno ovviamente complicato il periodo in casa Roma, dove si registra un certo malumore soprattutto per la posizione in classifica, che momentaneamente colloca Belotti e colleghi in nona posizione. Su tale aspetto e tanti altri punti, proprio il Gallo si è espresso a fine gara, così parlando ai microfoni Dazn.

“Siamo in un momento di difficoltà perché quando vieni da determinate sconfitte non può esserci serenità o felicità. Siamo reduci da un derby perso e c’è tanta frustrazione ma penso che oggi che la squadra sia andata in campo con buon approccio e organizzazione. Avevamo anche le redini della partita, ma dal momento che abbiamo subito gol in una parentesi di gara positiva ci siamo un po’spezzati. Abbiamo alzato poi il baricentro e l’abbiamo riaperta; avevo la sensazione potessimo pareggiarla, perché tutti giravano e il gol ci ha dato scossa e serenità mentale per provare a giocare in modo più libero. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe“.

Addio alla Roma, UFFICIALE: Belotti dice tutto

Ancora più interessanti, poi, sono state le esternazioni del Gallo Belotti circa il calciomercato e un possibile addio alla Roma. A queste, poi, si aggiunga anche il retroscena relativo al calcio di rigore, calciato e realizzato da Leandro Paredes. A tal proposito, così Belotti in conferenza stampa: “C’è una scelta prefissata, che il mister decide prima. Sapevamo che avrebbe calciato Paredes“.

Sul momento attuale e le voci di mercato mercato, poi, così Belotti: ” Siamo in un momento di difficoltà e anche i piccoli dettagli possono impattare sul risultato. L’unico modo per uscire è compattarsi e lavorare: quando hai sei giorni per preparare la partita è comunque di grande aiuto. Adesso abbiamo il tempo per sistemarci mentalmente e fisicamente, provando anche nuove soluzioni in fase difensiva e offensiva. Dobbiamo prepararci al meglio, più in basso di così non si può andare e possiamo solo risalire: abbiamo toccato il fondo“.

“Su un eventuale addio alla Roma non so niente, nessuno mi ha detto nulla. Per il momento resto qui“.