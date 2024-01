Addio Belotti in Serie A: il presidente dice tutto

Addio Belotti, l’ex attaccante del Torino corteggiato da diversi club italiani in questa finestra di mercato: il presidente dice tutto

Situazione alquanto drammatica per la Roma di Mourinho, che dopo gli ultimi risultati scivola sempre più in basso in classifica. L’ottavo posto sembrava poter essere un campanello d’allarme sufficiente per dare le giuste motivazioni alla squadra, ma così non è stato.

Nonostante la prestazione generale si possa ritenere più che dignitosa agli uomini dello Special One manca ancora molto in fase di costruzione, in particolare sulle fasce, dove su cinque elementi disponibili i tifosi non ne salvano nemmeno uno. Dopo la sconfitta contro il Milan la Roma scivola addirittura al nono posto in campionato, anche se la distanza di soli cinque punti dal quarto posto tiene accese le speranze della parte giallorossa della capitale.

Per centrare gli obbiettivi tuttavia sarà necessaria un’inversione di marcia, che potrebbe arrivare dal mercato, sul quale la società sta già lavorando per concretizzare diverse cessioni che possano consentire a Pinto di intervenire per migliorare la rosa. Un nome in particolare dell’attacco romanista sembra essere vicino all’addio, anche se arrivano smentite da parte dello stesso presidente.

Belotti verso l’addio ma il presidente smentisce: “non c’è mai stato nulla”

Sono tanti i nomi all’interno della rosa della Roma che hanno reso decisamente al di sotto di quanto si aspettasse. In alcuni casi la colpa va anche attribuita agli infortuni, come ad esempio Renato Sanches e Smalling, che non sono praticamente mai stati disponibili, ma non solo.

Ci sono diversi, troppi elementi che non sono all’altezza delle ambizioni della società, e proprio per questo Pinto dovrà essere ancora una volta molto abile nel chiudere le operazioni in uscita per finanziare il mercato. Tra i possibili partenti figura anche il Gallo Belotti, accostato a diversi club italiani di A e di B, tra cui c’è anche la Salernitana. Danilo Iervolino, presidente della Salernitana ha parlato così a Radio KissKiss riguardo gli obbiettivi sul mercato, citando anche l’attaccante ex Torino:

“Basic? Ci stiamo puntando, ci auguriamo che anche questo giocatore possa venire a rinforzare la Salernitana. Belotti? Con estrema trasparenza dico che non abbiamo preso contatti. Siamo fortissimi estimatori di Belotti, per me è la punta più forte d’Italia insieme ad Immobile, ma non c’è mai stato nulla”.