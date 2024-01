Addio Mourinho, ecco l’erede: rispunta il grande ex

Esonero Mourinho, ex Roma in lista per sostituirlo immediatamente: ecco le ultime dopo la sconfitta contro il Milan.

Continua il periodo di difficoltà in casa Roma, alla luce della seconda sconfitta di fila maturata dalla squadra di Mourinho e degli evidenti limiti da essa palesati nel corso di questa parentesi di campionato. In seguito alla caduta di mercoledì contro la Lazio, infatti, la settimana è stata ieri sera chiosata in modo triste contro il Milan, subendo una sconfitta per 3 a 1 che ha allontanato ulteriormente i giallorossi da quella regione Champions di raggiungimento ancora possibile, al netto dei cinque punti di distanza.

Servirà, ovviamente, una virata importante che permetta di provare ad archiviare le difficoltà e i malumori di questa fase, confidando anche in eventuali (ma difficili e ad oggi impensabili) aiuti nel corso del calciomercato. A ciò si aggiunga anche l’attesa per i possibili rientri di elementi importanti, che potrebbero rappresentare una discriminante ulteriore per provare ad ovviare alle difficoltà di tale momento, rispetto alle quali una buona parte della piazza ha iniziato a maturare anche decisioni abbastanza forti.

Esonero Mourinho, spunta anche De Rossi: ecco cosa sta succedendo.

Come da poco raccontatovi, infatti, la piazza è tornata nuovamente a maturare dubbi e perplessità anche sull’operato dello stesso Mourinho, considerato da una parte della tifoseria come uno degli artefici principali delle attuali difficoltà e, più in generale, delle asperità palesate dalla squadra fino a questo momento.

Il campionato resta ancora lungo e i margini di miglioramento non possono essere trascurati: siamo solamente a gennaio e il tempo per provare a ridurre quel gap di cinque punti rispetto al quarto posto è comunque a disposizione. Va comunque cambiato qualcosa per poter provare a dare una sterzata a quanto fin qui visto e, come riferisce anche SportMediaset, non si può ignorare il vacillare della stessa posizione dello Special One.

Cosa sarà del mister nel futuro più e meno vicino non è ancora cosa chiara ma la su citata fonte evidenzia come tra i possibili sostituti ad interim di Mourinho, in caso di esonero, figurerebbe Daniele De Rossi, figlio prediletto di una città, presente in un corpo di papabili traghettatori ad oggi a dir poco scarna.