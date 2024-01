Addio Roma, blitz da Madrid: firma sbloccata

Calciomercato Roma, la squadra giallorossa può salutare dopo metà stagione uno degli ultimi arrivati. Il blitz da Madrid può cambiare tutto e portare all’attesa fumata bianca.

La Roma torna in campo dopo la deludente sconfitta nel derby di Coppa Italia. La stracittadina, persa di misura contro la squadra di Sarri, ha aperto diverse crepe in casa giallorossa certificate anche dallo striscione di contestazione affisso dai tifosi fuori Trigoria. La squadra giallorossa cerca riscatto in campionato, nella complicata trasferta in casa del Milan di Stefano Pioli. Anche i rossoneri sono reduci dall’eliminazione in Coppa Italia, dove l’Atalanta ha avuto la meglio, e vorranno rialzare la testa davanti al proprio pubblico. Su un binario parallelo si muovono le ultime manovre di Tiago Pinto, a metà della finestra di calciomercato invernale.

La prima giornata del girone di ritorno in Serie A vede la Roma affrontare l’insidiosa trasferta di San Siro. La squadra guidata da José Mourinho vuole riscattarsi dalla magra figura nel derby, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Stessa sorte è toccata ai rossoneri, estromessi dalla competizione nazionale dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Il posticipo della ventesima giornata rappresenta un’occasione di riscatto per entrambi i tecnici, mentre in casa giallorossa si guarda con speranza alle ultime manovre di Tiago Pinto prima dell’addio. Dopo l’arrivo del giovane Huijsen, in prestito dalla Juventus, in caso di movimenti in uscita il dirigente portoghese può cercare l’affondo per nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non molla Renato Sanches: Mendes a lavoro

I nuovi arrivi sono legati alle partenze nella seconda metà del calciomercato invernale, l’ultimo paragrafo della storia tra Tiago Pinto e la Roma prima del divorzio già annunciato. Dopo la sessione estiva il portoghese era uscito allo scoperto sull’operazione Renato Sanches, arrivato in estate in prestito dal PSG ed ora già con le valigie in mano dopo metà stagione.

Oltre alla pista Besiktas dalla Spagna rilanciano l’ipotesi Atletico Madrid per il centrocampista portoghese. Renato Sanches potrebbe essere girato nuovamente dal club parigino in prestito, stavolta alla corte di Diego Simeone. A rilanciare l’ipotesi è il sito iberico Diariogol.com, che indica nel lusitano il possibile primo nome in entrata in casa Atletico.