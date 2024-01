Addio Roma e futuro italiano per Spinazzola: ha già detto sì

Sono ore calde per il calciomercato in uscita della Roma, oltre a Matias Vina, i giallorossi sono pronti a cedere un titolare ad una big

Il viaggio del Flamengo in Europa ha portato in dote un rilancio da circa 8 milioni di euro con bonus per Matias Vina. Una cifra che consentirà alla Roma di mettere a segno una plusvalenza nel caso in cui, come sembra, dovesse arrivare la fumata bianca definitiva. La cessione dell’esterno uruguaiano, pur portando in dote un discreto gruzzoletto, non risolverebbe il problema delle liste UEFA, visto che per iscrivere nuovi giocatori c’è bisogno di cedere calciatori presenti nella lista della fase a gironi.

Ecco perché nel corso dei suoi ultimi giorni in giallorosso, Tiago Pinto proverà a vendere anche altri elementi a disposizione di José Mourinho, oltre a interrompere il prestito di Renato Sanches. Andrea Belotti e Leonardo Spinazzola sono i nomi più chiacchierati al momento. La partenza di Sardar Azmoun per la Coppa d’Asia suggeriscono però ragionamenti più a lungo raggio per il Gallo, mentre per l’esterno ex Juve una cessione immediata sarebbe un toccasana per il bilancio.

Calciomercato Roma, Marsiglia su Spinazzola

Sin qui, le offerte più concrete per il 37 giallorosso sono arrivate dall’Arabia, anche se Galatasaray, Besiktas e alcuni club di Premier League continuano a monitorare la situazione. Nelle ultime ore, però. c’è una candidatura che sta emergendo con forza. Secondo ‘La Tribune OM’, infatti, il Marsiglia sarebbe concretamente interessato a Spinazzola. Il club provenzale ha quasi perfezionato la cessione di Renan Lodi in Arabia e sta portando avanti il casting per trovare un nuovo esterno sinistro.

In tal senso, una delle piste più calde sarebbe proprio quella che conduce alla Capitale. Il giocatore, stando alla fonte sopra citata, ha già dato la disponibilità ad un trasferimento alla corte di Gennaro Gattuso, a parte che i marsigliesi gli offrano un contratto di lunga durata. Nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto, dopo Pau Lopez, Cengiz Under e Jordan Veretout, questa sarebbe la quarta cessione della Roma all’OM.