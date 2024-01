Alta tensione Roma: faccia a faccia tra Mou e i giocatori

Nuovo KO e decisione immediata Mourinho, ecco cosa è successo nei meandri di San Siro dopo la sconfitta rimediata in Milan-Roma.

Prosegue il momento complicato in casa giallorossa dopo lo scacco rimediato in Coppa Italia nel derby, mercoledì scorso. A pochi giorni di distanza dalla pesante caduta contro gli uomini di Sarri, la compagine giallorossa si è dovuta fermare anche contro il Milan, in occasione della prima gara del girone di ritorno, nell’affascinante quanto delicato contorno di San Siro.

Qui, la solita Roma in emergenza, non è riuscita ad evitare la seconda sconfitta consecutiva e, soprattutto, il bis dello scacco contro Theo Hernandez e colleghi dopo la caduta casalinga di inizio settembre, collimante anche con l’ultima apparizione di Smalling sul terreno di gioco. Tante cose si sono verificate da quel momento, con la squadra che ha alternato momenti di difficoltà a parentesi più felici, da ripristinare nel minor tempo possibile per migliorare una posizione in classifica ad oggi a dir poco sconfortante.

Nuovo KO, Mourinho abbandona subito la tribuna: è successo dopo Milan-Roma

Al netto della brevità di lunghezze e della consapevolezza che la zona europea sia a dir poco satura alle spalle del terzo posto, resta comunque un risultato infelice e triste quello fin qui raggiunto dalla Roma, superata nuovamente del Napoli e attualmente nova in classifica, davanti al Torino.

Servirà una virata importante e immediata per ovviare quanto prima alle difficoltà di questo momento e tornare in zone certamente più nobili e coerenti con il valore di squadra e allenatore. Molto dipenderà anche dalla capacità dello stesso Special One di saper aiutare la propria squadra, che quest’oggi ha comunque evidenziato una parvenza di reazione e certamente di vivezza, dopo il triste epilogo del derby.

Da segnalare, infine, quanto accaduto al fischio finale di Milan-Roma, nei meandri di San Siro: come riferisce Sky Sport, infatti, José si sarebbe subito recato nello spogliatoio, dopo aver seguito la gara dalla tribuna. In quella sede sarebbe avvenuto un confronto e un dialogo con la squadra.