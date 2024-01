Attacco a Mourinho: “Butta m…a sui calciatori”

Attacco a Mourinho, in una giornata complicata per i colori giallorossi ecco le parole che non lasciano scampo allo Special One

Il momento è delicato, senza dubbio. E tutti in questo momento stanno dicendo la propria. Su Mourinho, principalmente, ma anche sulla Roma in generale. Momento teso dentro Trigoria. La classifica e le ultime prestazioni hanno lasciato il segno.

Il 2024 è iniziato male per la Roma. Che ha dovuto prima fronteggiare l’Atalanta – nella migliore prestazione dove è riuscita a portare un solo punto a casa – e poi ha perso contro la Lazio in Coppa Italia prima della sconfitta, ennesima, contro il Milan in campionato. E insomma, non sta andando bene, tant’è che si parla di un possibile esonero dello Special One qualora non dovessero arrivate dei risultati positivi nei prossimi impegni. Sabato sera all’Olimpico arriva il Verona, che ha vinto contro l’Empoli ma che sembra una squadra che sta smantellando. Sono troppe in uscite in casa veneta. Ma come al solito avrà tanti problemi.

Attacco a Mourinho, le parole di Bargiggia

A parlare oggi ci ha pensato anche Paolo Bargiggia, che ha parlato a TVPLAY. L’ex giornalista di Mediaset non le ha mandare a dire. Il suo pensiero è stato davvero assai pesante. “Quelli che dicono che Mourinho mi sembrano troppo integralisti, non hanno una logica. La Roma è nona in classifica e continua a non vincere con le squadre che le stanno sopra in classifica. Anche se, onestamente, ha giocato meglio rispetto al derby di Coppa Italia. Il Milan ha vinto meritatamente. La Roma non è squadra tranquilla: viene sempre cambiata e criticata dal suo allenatore. E’ difficile per i giocatori sentire Mourinho che ripete che senza Dybala è una tragedia, buttano fango (ha detto diversamente, ndr) sui giocatori. La Roma è una nave che sta affondando. La Roma ha fatto un grandissimo errore a prendere il portoghese. Lui ti lascia delle squadre cotte. L’anno prossimo si dovrà rifare tutto”.

Basta così? No: ” “Possibile esonero di Mourinho nei prossimi giorni? Non mi risulta, ma è certo che non rinnoverà il contratto. I Friedkin faranno l’anno prossimo un progetto meno costoso. La Roma è in piena confusione. Sceglieranno prima il direttore sportivo e poi si vedrà. Conte? Lui, in questo momento, dice no sia alla Roma che al Napoli. Mentre non è stato contattato dal Milan”.