Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: veto dell’allenatore

Calciomercato Roma, il dietrofront è improvviso e Xavi ha preso una decisione. Ecco cosa ha detto il tecnico del Barcellona

I paletti del Fair Play Finanziario costringono la Roma a guardare soprattutto a quelli che possono essere gli innesti quasi a parametro zero. In prestito, magari con uno stipendio o pagato con l’aiuto dell’altro club oppure, magari, che non abbia un ingaggio altissimo. Difficile, ovviamente, per Pinto riuscire nell’intento. Anche se al gm giallorosso la situazione potrebbe anche interessare poco visto che dal prossimo 3 febbraio sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione.

Dubitiamo però che Pinto non stia facendo il suo lavoro al massimo: nonostante quelli che sono stati gli evidenti errori in alcuni casi, non si può mettere minimamente in discussione la professionalità di un dirigente che ci ha sempre messo la faccia, sia nel bene che nel male. Insomma, il portoghese sta lavorando per regalare gli ultimi colpi di mercato alla Roma, e tra questi sembrava ci potesse essere anche Romeu, centrocampista del Barcellona.

Calciomercato Roma, Xavi vuole tenere Romeu

Arrivato la scorsa estate dal Girona, Romeu agli ordini di Xavi ha trovato non tantissimo spazio. E si parlava anche di un suo addio in questa sessione di mercato. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da El Gol Digital, il tecnico dei catalani avrebbe messo un veto su questo possibile addio. I motivi sono presto spiegati.

Intanto, nel caso di uscita, il Barcellona avrebbe la necessità di andare a trovare un altro elemento pronto a sostituirlo. Ma anche da quelle parti la situazione economica non è delle migliori e allora questo è il primo. Il secondo è che Xavi sa che può impiegare il calciatore – che ha un contratto in scadenza nel 2026 – sia come difensore centrale sia come centrocampista. Una duttilità difficile da trovare in questo momento. Insomma, niente Roma.